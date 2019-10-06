«Интер» - «Ювентус»: Роналду выйдет в старте

Стали известны стартовые составы «Интера» и «Ювентуса» на матч 7-го тура чемпионата Италии.
«Интер»: Ханданович, Годин, Де Врей, Шкриньяр, Д’Амброзио, Барелла, Брозович, Сенси, Асамоа, Лаутаро, Лукаку.
«Ювентус»: Щенсны, Куадрадо, Бонуччи, Де Лигт, Алекс Сандро, Хедира, Пьянич, Матюиди, Бернардески, Дибала, Роналду.
Ранее «Наполи» сыграл вничью с «Торино».
интерист играет рукой,пенальти назначают в ворота Ювентуса. Кришти забивает великолепный гол,обнаруживают офсайд. я вообще удивляюсь,как гол Дибалы не отменили,ведь он забил ногой?!
интерист играет рукой,пенальти назначают в ворота Ювентуса. Кришти забивает великолепный гол,обнаруживают офсайд. я вообще удивляюсь,как гол Дибалы не отменили,ведь он забил ногой?!
Меня интригует в этой игре лишь одно, Кришти забьёт Первым,как Лидер или всё таки поставит Жирнющую точку в этом матче,как джентльмен?
Меня интригует в этой игре лишь одно, Кришти забьёт Первым,как Лидер или всё таки поставит Жирнющую точку в этом матче,как джентльмен?
На съедение Лукаки)
На съедение Лукаки)