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«Интер» - «Ювентус»: Роналду выйдет в старте

сегодня, 21:14
ИнтерЛоготип футбольный клуб Интер (Милан)1 : 1Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч идет

Стали известны стартовые составы «Интера» и «Ювентуса» на матч 7-го тура чемпионата Италии.

«Интер»: Ханданович, Годин, Де Врей, Шкриньяр, Д’Амброзио, Барелла, Брозович, Сенси, Асамоа, Лаутаро, Лукаку.

«Ювентус»: Щенсны, Куадрадо, Бонуччи, Де Лигт, Алекс Сандро, Хедира, Пьянич, Матюиди, Бернардески, Дибала, Роналду.

Ранее «Наполи» сыграл вничью с «Торино».

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Все комментарии
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
   107 / 1044
сегодня в 22:46
Рокки Бильбао зарядили на 3д прИнтере.
интерист играет рукой,пенальти назначают в ворота Ювентуса. Кришти забивает великолепный гол,обнаруживают офсайд. я вообще удивляюсь,как гол Дибалы не отменили,ведь он забил ногой?!
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина ответил Hexenwind
   107 / 1044
сегодня в 21:42
думаю Интер 2:0, игра Ювентуса оставляет желать лучшего объективно. А Роналду бы лучше во втором выпускать его уже на весь матч увы не хватает.
да он после матча отправится в тренажёрку - на релакс,надо будет как говорится ДОГНАТЬСЯ!
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
   107 / 1044
сегодня в 21:40
Ювелинофобы, ставим ваши дома на Интер и богатеем)))) а если не можете,значит просто балоболы,не путать с болбоями.
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
   107 / 1044
сегодня в 21:39
даже если бы Сарри сказал,что будет на лавке,то этого курилку отправили подлечить здоровье,в тренажёрку. Тут бы и с травмой Роналду рвался в бой, с гипсом и на кастылях....а уж в отличном состоянии - даже не обсуждается!
Меня интригует в этой игре лишь одно, Кришти забьёт Первым,как Лидер или всё таки поставит Жирнющую точку в этом матче,как джентльмен?
Agamaga
Agamaga ответил Action
   74 / 1044
сегодня в 21:38
Толерантные вы наши) нам не холодно и не жарко сколько он зарабатывает.
Action
Action ответил h8you
   887 / 1044
сегодня в 21:36
намного больше 30
Я взял офф. зп, подработки не учитываем.
h8you
h8you ответил Action
   140 / 1044
сегодня в 21:34
Вы гомофоб или Вас раздражает факт, что этот человек зарабатывает на 29 990 000 Евро больше в год, чем Вы?
намного больше 30
Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
   6 / 1044
сегодня в 21:31
Хейтеры, как я рад их видеть)
Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
Великий Князь навсегда ушёл в офтоп ответил BESTjuventus10
   6 / 1044
сегодня в 21:30
только зачем тебя привезли, так никто и не понял.
Аха-ха)
На съедение Лукаки)
Action
Action ответил волгодон 2
   887 / 1044
сегодня в 21:28
Живого гея привезли на Джузеппе Меацца. Будет шоу)
Вы гомофоб или Вас раздражает факт, что этот человек зарабатывает на 29 990 000 Евро больше в год, чем Вы?
dimagas1
dimagas1
   98 / 1044
сегодня в 21:26
Ну шо Антошка покажи на что способен,все в твоих руках,на щите или подсрачник )))
Hexenwind
Hexenwind
сегодня в 21:24
думаю Интер 2:0, игра Ювентуса оставляет желать лучшего объективно. А Роналду бы лучше во втором выпускать его уже на весь матч увы не хватает.
BESTjuventus10
BESTjuventus10 ответил волгодон 2
   403 / 1044
сегодня в 21:23
Живого гея привезли на Джузеппе Меацца. Будет шоу)
только зачем тебя привезли, так никто и не понял.
Agamaga
Agamaga ответил волгодон 2
   74 / 1044
сегодня в 21:23
Аха ха ха)
Lazurny
Lazurny ответил волгодон 2
   310 / 1044
сегодня в 21:19
Живого гея привезли на Джузеппе Меацца. Будет шоу)
К этому шоу уже давно привыкли.
волгодон 2
волгодон 2
   54 / 1044
сегодня в 21:18
Живого гея привезли на Джузеппе Меацца. Будет шоу)
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