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«Барселона» разгромила «Севилью», заканчивая матч вдевятером

вчера, 23:53
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона4 : 0Логотип футбольный клуб СевильяСевильяМатч завершен

В матче 8-го тура испанской Примеры «Барселона» в домашнем матче разгромила «Севилью». По итогам матча сине-гранатовые подымаются на 2-ую строчку таблицы, «Севилья» на 4-м месте.

Барселона, стадион Камп Ноу

«Барселона» - «Севилья» 4:0
Голы: Суарес 27, Видаль 32, Дембеле 35, Лионель Месси 78

«Барселона»: тер Штеген, Роберто, Тодибо (Араухо да Силва 73), Пике, Нелсон Семеду, Видаль (Ракитич 70), де Йонг, Артур Рамос (Бускетс 65), Лионель Месси, Суарес, Дембеле
Главный тренер: Вальверде Эрнесто.

«Севилья»: Вацлик, Навас, Диего, Карришу, Регилон, Эвер Банега, Фернандо, Торрес (Хордан 46), Окампос, Де Йонг (Чичарито 65), Нолито (Эль-Хаддади 46)
Главный тренер: Лопетеги Хулен.

Предупреждения: Регилон 22, Карришу 34, Нелсон Семеду 39, Дембеле 53, Суарес 64, Пике 85, Бускетс 89

Удаления: Дембеле 88, Араухо да Силва 88

Также напомним, что лидер таблицы «Реал» укрепил позицию обыграв «Гранаду».

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Все комментарии
juvenale
juvenale ответил Valerii
   28 / 1045
сегодня в 00:51
Твой кумир заднеприводный снова не забил ?. Пеналь не поставили. ВАР всю жизнь испортил. Голы из оффсайдов перестали защитывать.
хахах мой кумир у меня на аве,а вообще я за Юве болею...Но как адекватный человек я понимаю кто круче между Месси и Роналду
Valerii
Valerii ответил juvenale
   365 / 1045
сегодня в 00:46
так он только по стоячему мячу и может,хотя у какого дель Пьеро или Пирло карлику учиться и учиться
Твой кумир заднеприводный снова не забил ?. Пеналь не поставили. ВАР всю жизнь испортил. Голы из оффсайдов перестали защитывать.
Agamaga
Agamaga ответил juvenale
   54 / 1045
сегодня в 00:44
Пересматривай тогда его 51 гол за прошлый сезон, там он для учебки наколотил на любой вкус. Бегунок пусть учиться, хотя он уже деревянный стал окончательно, кроме бега и ударить по воротам ничего путного не придумает.
Valerii
Valerii
   365 / 1045
сегодня в 00:43
Лаос никогда так не судил. Все сегодня в пользу Севильи.. В общем сливочная снова взялась за свои грязные дела. Снова барсу судьи будут душить.
juvenale
juvenale ответил Agamaga
   28 / 1045
сегодня в 00:41
Это был показательный удар со штрафного для бегунков
так он только по стоячему мячу и может,хотя у какого дель Пьеро или Пирло карлику учиться и учиться
Valerii
Valerii ответил Стеллс
   365 / 1045
сегодня в 00:38
Красной не было,пацан молодец боролся,Лаос клоун(это привычно),Вальверде надо повысить дисциплину,с судьёй разговаривает только капитан и всё.Счёт 4:0,а они с судьёй,да ещё Лаосом,спорят.Крысиного углового Ливерпуля было мало?Севилья чуть не повторила.Ну это же легко всё решить.Счёт вообще-то не по игре,но победа чистая.Севилья молодцы,играют симпатично и не везло им.
я почти согласен с тобой, боролся хорошо, но все таки уступал позицию и за майку самый чуток притормозил. У Лаоса были основания удалить. Ну а Пропуски по карточкам у пике и дембеле думаю тактические перед классико.
Agamaga
Agamaga ответил juvenale
   54 / 1045
сегодня в 00:37
Это был показательный удар со штрафного для бегунков
juvenale
juvenale
   28 / 1045
сегодня в 00:35
меська коронный похоронный положил(ключевой гол)
Zenit_84
Zenit_84
   221 / 1045
сегодня в 00:27
И в восьмером бы обыграли)
abramjan
abramjan
   272 / 1045
сегодня в 00:19
Великая победа ..пешеходолюбители сегодня памперсы обмочили от восторга
Agamaga
Agamaga
   54 / 1045
сегодня в 00:16
У хейтеров все удаления Барсы по делу. Им в цирке выступать с Лаосом. Полез за жёлтым, достал красный.
ESPANOL
ESPANOL
   467 / 1045
сегодня в 00:14
Защита, самое слабое звено в Барсе. Дембеле на два тайма не хватает. Такое впечатление, что у него голова кружиться начинает от переутомления, ничего и никого не видет, в своих ногах путается и теряет суть происходящего. По уму, его нужно было первого менять. Лео, король! Поменял стиль игры и превратился в распасовщика, оттягивая на себя по два, три человека и создавая свободные зоны для других партнеров. Он вселяет в команду увереннось и это главное. Надеюсь, до классико все вернутся в основу и Барселона покажет достойную игру против Реала.
abramjan
abramjan
   272 / 1045
сегодня в 00:13
Судейка отработал купленный матч Барселонки а потом для вида удалил двух лавочникоа
Master ШиФу
Master ШиФу
   927 / 1045
сегодня в 00:11
По мне Видаль лучший игрок матча, как он пашет весь матч
Зидан 1972
Зидан 1972
   175 / 1045
сегодня в 00:11
Заголовок не правильный!Мясси забил решающий мяч!
Тео Джонс
Тео Джонс
   92 / 1045
сегодня в 00:10
Судья неадэквашка сразу видно фанат сливочных
Agamaga
Agamaga
   54 / 1045
сегодня в 00:08
Лаос в неадеквате реально, всех кто не согласен жёлтая.
Всё равно красивая победа. Суарес - убийца!!! Дембеле ни о чём, лупит на самый верхний ярус и дисциплины нет, Каталонский баллотели.
Месси - король штрафных!
поглотитель недоразумений
поглотитель недоразумений ответил Pancher_95
   598 / 1045
сегодня в 00:06
Бери ложку в рот и смотри, как Реал берет ла лигу
вы уже ла лигу берете ? сколько она у вас туров идет обычно до нового года?
barcelona and cruyff
barcelona and cruyff
   113 / 1045
сегодня в 00:05
Суарес и Видаль последние два матча очень радуют. Надеюсь Луиска возращается, как и вся Барса
поглотитель недоразумений
поглотитель недоразумений
   598 / 1045
сегодня в 00:05
судья кристинадарас
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
   158 / 1045
сегодня в 00:04
Поздравляю болельщиков Барсы с победой!)
Опять не пропустили.. не узнаю эту команду.
У Тодибо травма, Пике и Араухо пропускают игру, а кто играть то будет?)) Остаётся один Лангле..
Глянул на голы, Суарес опять супер голешник положил) из удобной позиции промажет, а вот такие конфетки кладет на раз два)
Pancher_95
Pancher_95 ответил -Inquisitоr-
   241 / 1045
сегодня в 00:03
    Данил Бритвин
    Данил Бритвин ответил 95-shishani-95
       440 / 1045
    сегодня в 00:03
    Заголовок, как будто бы забивали после удалений! Удаления по делу! Севилья в последнее время вообще никакая! Всё по делу!
    Согласен насчет заголовка, поправили!
    da da da
    da da da
       415 / 1045
    сегодня в 00:01
    Эрнесто маэстро,слабый состав и а идет вторым,топовейший тренер.
    95-shishani-95
    95-shishani-95 ответил Wolf77785
       298 / 1045
    сегодня в 00:01
    Отличная уверенная победа, только реаловский судья подпортил чуть впечатление!
    А в чём вина судьи?
    DGIIIIN
    DGIIIIN
       300 / 1045
    сегодня в 00:01
    Кто нить покажите матч Нгуше, мальчик матчи не смотрит а читает заголовки.))))
    95-shishani-95
    95-shishani-95
       298 / 1045
    сегодня в 00:00
    Заголовок, как будто бы забивали после удалений!
    Удаления по делу!
    Севилья в последнее время вообще никакая!
    Всё по делу!
    3ton
    3ton
       276 / 1045
    вчера в 23:59
    Первый матч в сезоне , который было приятно смотреть .
    Игра очень порадовала 👍🏿
    Всех с победой 🤗
    Стеллс
    Стеллс
       314 / 1045
    вчера в 23:59
    Красной не было,пацан молодец боролся,Лаос клоун(это привычно),Вальверде надо повысить дисциплину,с судьёй разговаривает только капитан и всё.Счёт 4:0,а они с судьёй,да ещё Лаосом,спорят.Крысиного углового Ливерпуля было мало?Севилья чуть не повторила.Ну это же легко всё решить.Счёт вообще-то не по игре,но победа чистая.Севилья молодцы,играют симпатично и не везло им.
    NGYRZ
    NGYRZ
       46 / 1045
    вчера в 23:59
    Вальверде очередной победой заткнул рты своим хейтерам!

    Ну а Севилья...., а что Севилья, даже ни разу пробить по воротам соперника не смогли, у которых отсутствовало два игрока.

    Это говорит, об уровне Севильи!
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