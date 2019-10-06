«Барселона» разгромила «Севилью», заканчивая матч вдевятером

В матче 8-го тура испанской Примеры «Барселона» в домашнем матче разгромила «Севилью». По итогам матча сине-гранатовые подымаются на 2-ую строчку таблицы, «Севилья» на 4-м месте.
Барселона, стадион Камп Ноу
«Барселона» - «Севилья» 4:0
Голы: Суарес 27, Видаль 32, Дембеле 35, Лионель Месси 78
«Барселона»: тер Штеген, Роберто, Тодибо (Араухо да Силва 73), Пике, Нелсон Семеду, Видаль (Ракитич 70), де Йонг, Артур Рамос (Бускетс 65), Лионель Месси, Суарес, Дембеле
Главный тренер: Вальверде Эрнесто.
«Севилья»: Вацлик, Навас, Диего, Карришу, Регилон, Эвер Банега, Фернандо, Торрес (Хордан 46), Окампос, Де Йонг (Чичарито 65), Нолито (Эль-Хаддади 46)
Главный тренер: Лопетеги Хулен.
Предупреждения: Регилон 22, Карришу 34, Нелсон Семеду 39, Дембеле 53, Суарес 64, Пике 85, Бускетс 89
Удаления: Дембеле 88, Араухо да Силва 88
Также напомним, что лидер таблицы «Реал» укрепил позицию обыграв «Гранаду».
Всё равно красивая победа. Суарес - убийца!!! Дембеле ни о чём, лупит на самый верхний ярус и дисциплины нет, Каталонский баллотели.
Месси - король штрафных!
Всё равно красивая победа. Суарес - убийца!!! Дембеле ни о чём, лупит на самый верхний ярус и дисциплины нет, Каталонский баллотели.
Месси - король штрафных!
Опять не пропустили.. не узнаю эту команду.
У Тодибо травма, Пике и Араухо пропускают игру, а кто играть то будет?)) Остаётся один Лангле..
Глянул на голы, Суарес опять супер голешник положил) из удобной позиции промажет, а вот такие конфетки кладет на раз два)
Опять не пропустили.. не узнаю эту команду.
У Тодибо травма, Пике и Араухо пропускают игру, а кто играть то будет?)) Остаётся один Лангле..
Глянул на голы, Суарес опять супер голешник положил) из удобной позиции промажет, а вот такие конфетки кладет на раз два)
Удаления по делу!
Севилья в последнее время вообще никакая!
Всё по делу!
Удаления по делу!
Севилья в последнее время вообще никакая!
Всё по делу!
Игра очень порадовала 👍🏿
Всех с победой 🤗
Игра очень порадовала 👍🏿
Всех с победой 🤗
Ну а Севилья...., а что Севилья, даже ни разу пробить по воротам соперника не смогли, у которых отсутствовало два игрока.
Это говорит, об уровне Севильи!
Ну а Севилья...., а что Севилья, даже ни разу пробить по воротам соперника не смогли, у которых отсутствовало два игрока.
Это говорит, об уровне Севильи!