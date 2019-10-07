Победа «Ювентуса» в дерби, ничья «Наполи». Итоги 7-го тура Серии А

Завершились матчи 7-го тура чемпионата Италии.
«Интер» - «Ювентус» 1:2
Голы: Мартинес 18 (пенальти) - Дибала 4, Игуаин 80
«Дженоа» - «Милан» 1:2
Голы: Шене 41 - Тео Эрнандес 52, Кессье 57 (пенальти)
«Аталанта» - «Лечче» 3:1
Голы: Сапата 35, Гомес 40, Госенс 56 - Лучиони 86
«Болонья» - «Лацио» 2:2
Голы: Крейчи 21, Паласио 31 - Иммобиле 23, Иммобиле 39
«Рома» - «Кальяри» 1:1
Голы: Чеппителли 31 (автогол) - Жоао Педро 26 (пенальти)
«Торино» - «Наполи» 0:0
«Фиорентина» - «Удинезе» 1:0
Гол: Миленкович 72
СПАЛ - «Парма» 1:0
Гол: Петанья 31
«Верона» - «Сампдория» 2:0
Голы: Кумбула 9, Мурру 81 (автогол)
Матч «Брешиа» - «Сассуоло» перенесен на декабрь из-за смерти президента гостей.