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«Реал Сосьедад» проиграл «Хетафе» и не смог подняться на второе место

сегодня, 21:25
Реал СосьедадЛоготип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)1 : 2Логотип футбольный клуб ХетафеХетафеМатч завершен

«Хетафе» обыграл «Реал Сосьедад» в матче 8-го тура чемпионата Испании. Баскский клуб (13 очков) находится на пятом месте в турнирной таблице, «синие» (10 баллов) - двенадцатые.

«Реал Сосьедад» - «Хетафе» 1:2 (1:0)
Голы: Мерино 5 - Хайме Мата 69, Максимович 89

«Реал Сосьедад»: Мойя, Сальдуа, Элустондо, Диего Льоренте, Начо Монреаль, Мерино, Гевара Лахо (Исак 73), Порту, Эдегор, Ойарсабаль, Виллиан Жозе (Субельдия 58)
Главный тренер: Альгвасил Иманол.

«Хетафе»: Сория, Суарес, Джене, Кабрера Сасиа, Ньом (Кенеди 46), Хасон (Тимор Копови 81), Максимович, Фаджр, Кукурелья, Молина (Анхель Родригес 65), Хайме Мата
Главный тренер: Бордалас Хосе.

Предупреждения: Диего Льоренте 10, Хайме Мата 32, Суарес 44, Диего Льоренте 53, Фаджр 73, Кабрера Сасиа 80

Удаления: Диего Льоренте 53

В предыдущем туре «Реал Сосьедад» уступил «Севилье».

 

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
   364 / 1044
сегодня в 22:55
Ах, РС! Такой шанс упустил
Что-то много сюрпризов сегодня
Apsny
Apsny
   278 / 1044
сегодня в 21:28
Больше гонора от этого Сосьедад.
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