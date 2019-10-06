«Реал Сосьедад» проиграл «Хетафе» и не смог подняться на второе место

«Хетафе» обыграл «Реал Сосьедад» в матче 8-го тура чемпионата Испании. Баскский клуб (13 очков) находится на пятом месте в турнирной таблице, «синие» (10 баллов) - двенадцатые.
«Реал Сосьедад» - «Хетафе» 1:2 (1:0)
Голы: Мерино 5 - Хайме Мата 69, Максимович 89
«Реал Сосьедад»: Мойя, Сальдуа, Элустондо, Диего Льоренте, Начо Монреаль, Мерино, Гевара Лахо (Исак 73), Порту, Эдегор, Ойарсабаль, Виллиан Жозе (Субельдия 58)
Главный тренер: Альгвасил Иманол.
«Хетафе»: Сория, Суарес, Джене, Кабрера Сасиа, Ньом (Кенеди 46), Хасон (Тимор Копови 81), Максимович, Фаджр, Кукурелья, Молина (Анхель Родригес 65), Хайме Мата
Главный тренер: Бордалас Хосе.
Предупреждения: Диего Льоренте 10, Хайме Мата 32, Суарес 44, Диего Льоренте 53, Фаджр 73, Кабрера Сасиа 80
Удаления: Диего Льоренте 53
В предыдущем туре «Реал Сосьедад» уступил «Севилье».
Что-то много сюрпризов сегодня
Что-то много сюрпризов сегодня