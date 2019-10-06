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«Ювентус» обыграл «Интер» и возглавил турнирную таблицу

вчера, 23:45
ИнтерЛоготип футбольный клуб Интер (Милан)1 : 2Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

«Ювентус» одержал победу над «Интером» в матче 7-го тура чемпионата Италии.

«Ювентус» (19 очков) располагается на первом месте в турнирной таблице, «Интер» (18 очков) - второй.

Милан, стадион Джузеппе Меацца

«Интер» - «Ювентус» 1:2 (1:1)
Голы: Мартинес 18 (пенальти) - Дибала 4, Игуаин 80

«Интер»: Ханданович, Годин (Бастони 54), де Врей, Шкриньяр, Д'Амброзио, Барелла, Брозович, Сенси (Весино 33), Асамоа, Лукаку, Мартинес (Политано 78)
Главный тренер: Конте Антонио.

«Ювентус»: Щесны, Куадрадо, Бонуччи, де Лигт, Сандро, Хедира (Бентанкур 62), Пьянич, Матюиди, Бернардески (Игуаин 62), Криштиану Роналду, Дибала (Джан 71)
Главный тренер: Сарри Маурицио.

Предупреждения: Сандро 13, Джан 84, Куадрадо 85, Весино 88, Барелла 90+1

Ранее «Лацио» сыграл вничью с «Болоньей».

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Все комментарии
Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
Великий Князь навсегда ушёл в офтоп ответил Agamaga
   5 / 1045
сегодня в 01:06
А ты предъявляй кольчополистам туринским, что матчи где нужно жилы рвать они не вытягивают. Да и шоколадный глаз у вас теперь бегает в удовольствие)
Ну каталошки то других глаз и не знают. Аха-ха)
Поэтому я и называю их 18ительная секта.)
nikoladolgov
nikoladolgov
   114 / 1045
сегодня в 01:04
Это я удачно зашел ...
Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
Великий Князь навсегда ушёл в офтоп ответил allemz
   5 / 1045
сегодня в 01:04
Когда нефть выльется на голую задницу старухи в ЛЧ, тогда посмеемся)
Тренируйтесь на курах, куда вам за зебрами угнаться? Аха-ха)
Agamaga
Agamaga ответил Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
   54 / 1045
сегодня в 01:03
А ты предъявляй кольчополистам туринским, что матчи где нужно жилы рвать они не вытягивают.
Да и шоколадный глаз у вас теперь бегает в удовольствие)
allemz
allemz ответил Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
   20 / 1045
сегодня в 01:02
Волки растерзали голубой мешок, теперь много нефти на трансферы для шарлатана утечёт. Аха-ха)
Когда нефть выльется на голую задницу старухи в ЛЧ, тогда посмеемся)
Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
Великий Князь навсегда ушёл в офтоп ответил allemz
   5 / 1045
сегодня в 01:00
Тебе же под 40, когда уже начнешь соответствовать?) Какие-то игры придумываете на пару с Ювенале вроде темной стороны))
А разве в интернете возраст имеет значение?)
Да и в игрушки ты с Дон Кихотом заигрался, а не я. Я просто отдыхаю.
dino-hsv
dino-hsv
   79 / 1045
сегодня в 00:59
в этом весь юве. может весь чемпионат ползти, спотыкаясь, но всем прямым конкурентам пробьет в дыхалку и по итогу будет с золотом
allemz
allemz ответил Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
   20 / 1045
сегодня в 00:57
Конечно нет, ты давно из доверия вышел.)
Тебе же под 40, когда уже начнешь соответствовать?) Какие-то игры придумываете на пару с Ювенале вроде темной стороны))
Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
Великий Князь навсегда ушёл в офтоп ответил Agamaga
   5 / 1045
сегодня в 00:56
Может и не слепой, но твоё мнение ничего не стоит, оно у тебя не меняется никогда) а ты где-то видел, что были притензии к судейке после матча? Если кто-то не использует моменты, то это их проблемы, да и не хватило их до конца матча, подсели. Суарес был на высоте в том матче!
Предъявлять претензии Скомине бесполезно, спроси у ТТХ, а УЕФАлоне тем более. Эта организация уже десять лет вылизывает гному шоколадный глаз. Аха-ха)
Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
Великий Князь навсегда ушёл в офтоп ответил allemz
   5 / 1045
сегодня в 00:54
Смотрел, но после 79 минуты уснул. Уже минут 15 как проснулся)) Веришь?)
Конечно нет, ты давно из доверия вышел.)
Agamaga
Agamaga ответил juvenale
   54 / 1045
сегодня в 00:54
Кого волнует выдуманные пенальти? Вот когда ваша балерина начнёт падать по старой привычке, тогда и проси для него пенальти.
allemz
allemz ответил Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
   20 / 1045
сегодня в 00:52
То то я и вижу, как ты спишь в час ночи. Аха-ха) Признай, что смотрел и не мог оторваться? И даже предпочёл просмотру Барсы.
Смотрел, но после 79 минуты уснул.
Уже минут 15 как проснулся)) Веришь?)
Agamaga
Agamaga ответил Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
   54 / 1045
сегодня в 00:52
Может и не слепой, но твоё мнение ничего не стоит, оно у тебя не меняется никогда) а ты где-то видел, что были притензии к судейке после матча? Если кто-то не использует моменты, то это их проблемы, да и не хватило их до конца матча, подсели. Суарес был на высоте в том матче!
Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
Великий Князь навсегда ушёл в офтоп ответил juvenale
   5 / 1045
сегодня в 00:51
смотри вулверхэмптоны....а этот мат даже круче матча с Наполи
Волки растерзали голубой мешок, теперь много нефти на трансферы для шарлатана утечёт. Аха-ха)
Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
Великий Князь навсегда ушёл в офтоп ответил allemz
   5 / 1045
сегодня в 00:51
Ска, ну и вата, как это еще "дерби всея Италии" называют. Засыпаешь под такие матчи, но благо реклама разбудила, я серьезно)) Что тут можно сказать, Интер ни о чем сегодня. Если не готов скидывать нынешнего чемпиона с трона, значит еще не готов стать новым. Дибала лучший в этом матче. Сарригуаин победил по делу, поздравляю.
То то я и вижу, как ты спишь в час ночи. Аха-ха)
Признай, что смотрел и не мог оторваться? И даже предпочёл просмотру Барсы.
juvenale
juvenale ответил allemz
   28 / 1045
сегодня в 00:49
Ска, ну и вата, как это еще "дерби всея Италии" называют. Засыпаешь под такие матчи, но благо реклама разбудила, я серьезно)) Что тут можно сказать, Интер ни о чем сегодня. Если не готов скидывать нынешнего чемпиона с трона, значит еще не готов стать новым. Дибала лучший в этом матче. Сарригуаин победил по делу, поздравляю.
смотри вулверхэмптоны....а этот мат даже круче матча с Наполи
allemz
allemz
   20 / 1045
сегодня в 00:48
Ска, ну и вата, как это еще "дерби всея Италии" называют. Засыпаешь под такие матчи, но благо реклама разбудила, я серьезно))
Что тут можно сказать, Интер ни о чем сегодня. Если не готов скидывать нынешнего чемпиона с трона, значит еще не готов стать новым. Дибала лучший в этом матче.
Сарригуаин победил по делу, поздравляю.
Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
Великий Князь навсегда ушёл в офтоп ответил juvenale
   5 / 1045
сегодня в 00:47
а так это фан ббиланского середняка...тогда все понятно
Уже не ясно чей он фан, он теперь мой персофан)
juvenale
juvenale ответил Agamaga
   28 / 1045
сегодня в 00:46
Какие основания могут быть у поражений? Просто не способны признать поражения. Ваших любимчиков тузили и Барса и Реал в финале. Интер не соперник даже храмой Барселоне, их Суарез уничтожил, у тебя и там судья виновен?
да в том матче в ваши ворота пеналь не поставили за завал игрока картона
juvenale
juvenale ответил Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
   28 / 1045
сегодня в 00:45
ипостасия юрия долгорукого. Аха-ха)
    05 dag
    05 dag ответил Жека10
       523 / 1045
    сегодня в 00:45
    а чем та Барселона отличается от этой? ТОже самое поставь сейчас на Кам Ноу Барсу - Юве и точно так же проиграте 0-3 или 0-4 в пользу хозяев
    Я не помню , когда вы были в другими, но предположу , что были . Ваши болельщики в массе своей за время пребывания в «трясине»превратились из тиффози гранда в тиффози местечкового клубишки с кучей комплексов. Причём здесь Барселона? )))) Или скрытый фан каталонцев ? Я тебе открою истину. Вы только что проиграли Ювентусу, что вообще-то не очень страшно , хоть и неприятно , а до этого слили Барсе и в ЛЧ у вас одно!!! Очко после 2 туров . При это матч со СЛВвией домашний , сыгран . Вот что имеет значение ! Все остальное треп.....
    Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
    Великий Князь навсегда ушёл в офтоп ответил Agamaga
       5 / 1045
    сегодня в 00:44
    Какие основания могут быть у поражений? Просто не способны признать поражения. Ваших любимчиков тузили и Барса и Реал в финале. Интер не соперник даже храмой Барселоне, их Суарез уничтожил, у тебя и там судья виновен?
    Конечно виновен. Я хоть и ненавижу интер, но не слепой и видел, как Скомина подыгрывал Барсе во всех эпизодах.
    Спроси у нейтральных болельщиков. А главное, не будь у интера плохая карма, то ещё в первом тайме барса бы горела 0:3)
    Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
    Великий Князь навсегда ушёл в офтоп ответил juvenale
       5 / 1045
    сегодня в 00:42
    а что это за к.... веселят меня такие
    ипостасия юрия долгорукого. Аха-ха)
    Agamaga
    Agamaga ответил Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
       54 / 1045
    сегодня в 00:41
    Какие основания могут быть у поражений? Просто не способны признать поражения. Ваших любимчиков тузили и Барса и Реал в финале. Интер не соперник даже храмой Барселоне, их Суарез уничтожил, у тебя и там судья виновен?
    Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
    Великий Князь навсегда ушёл в офтоп ответил RMUKMU
       5 / 1045
    сегодня в 00:41
    Зато твой Ливерпуль оторвался уже на 8 очков. Поздравляю.
    Спасибо, но мне он до лампочки, просто его глориков не уважаю)
    Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
    Великий Князь навсегда ушёл в офтоп ответил juvenale
       5 / 1045
    сегодня в 00:40
    да видел я твою барсу в двухматчевом противостоянии....0 голов за 180 минут и гном на сухпайке и разгром...давно замечал у тебя пробелы в матчасти....столько ошибок всегда
    А главное фистинг на гейфилде)
    Помнишь анекдот?

    Скаузеры говорили Месси, что фистинг это не больно.
    Но, как говорится, обманули дурочка на четыре кулачка.

    Аха-ха)
    juvenale
    juvenale ответил Valerii
       28 / 1045
    сегодня в 00:40
    ничего он не доказывает. то интер а то барса . . И бы поменьше говори.
    если бы Юве играл вместо картона,то барселона бы не выиграла
    RMUKMU
    RMUKMU ответил Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
       712 / 1045
    сегодня в 00:40
    Тебе со дна ОПЛовской таблицы плохо видно. Аха-ха)
    Зато твой Ливерпуль оторвался уже на 8 очков. Поздравляю.
    juvenale
    juvenale ответил Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
       28 / 1045
    сегодня в 00:39
    кому какое дело до твоей болтовни? Всё не успокоишься никак? Аха-ха)
    а что это за к.... веселят меня такие
    Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
    Великий Князь навсегда ушёл в офтоп ответил Mar4elo
       5 / 1045
    сегодня в 00:39
    Захожу на соккер очень редко,но всегда вижу этого клоуна орущего о каких-то нереальных победах Ювентуса,я уже говорил как-то тебе хоть 200 раз можете сериал выйграть,но в Европе вам невидать ничего ещё лет так цать !
    кому какое дело до твоей болтовни?
    Всё не успокоишься никак? Аха-ха)
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