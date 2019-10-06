«Ювентус» обыграл «Интер» и возглавил турнирную таблицу

«Ювентус» одержал победу над «Интером» в матче 7-го тура чемпионата Италии.
«Ювентус» (19 очков) располагается на первом месте в турнирной таблице, «Интер» (18 очков) - второй.
Милан, стадион Джузеппе Меацца
«Интер» - «Ювентус» 1:2 (1:1)
Голы: Мартинес 18 (пенальти) - Дибала 4, Игуаин 80
«Интер»: Ханданович, Годин (Бастони 54), де Врей, Шкриньяр, Д'Амброзио, Барелла, Брозович, Сенси (Весино 33), Асамоа, Лукаку, Мартинес (Политано 78)
Главный тренер: Конте Антонио.
«Ювентус»: Щесны, Куадрадо, Бонуччи, де Лигт, Сандро, Хедира (Бентанкур 62), Пьянич, Матюиди, Бернардески (Игуаин 62), Криштиану Роналду, Дибала (Джан 71)
Главный тренер: Сарри Маурицио.
Предупреждения: Сандро 13, Джан 84, Куадрадо 85, Весино 88, Барелла 90+1
Ранее «Лацио» сыграл вничью с «Болоньей».
Поэтому я и называю их 18ительная секта.)
Поэтому я и называю их 18ительная секта.)
Да и шоколадный глаз у вас теперь бегает в удовольствие)
Да и шоколадный глаз у вас теперь бегает в удовольствие)
Да и в игрушки ты с Дон Кихотом заигрался, а не я. Я просто отдыхаю.
Да и в игрушки ты с Дон Кихотом заигрался, а не я. Я просто отдыхаю.
Уже минут 15 как проснулся)) Веришь?)
Уже минут 15 как проснулся)) Веришь?)
Признай, что смотрел и не мог оторваться? И даже предпочёл просмотру Барсы.
Признай, что смотрел и не мог оторваться? И даже предпочёл просмотру Барсы.
Что тут можно сказать, Интер ни о чем сегодня. Если не готов скидывать нынешнего чемпиона с трона, значит еще не готов стать новым. Дибала лучший в этом матче.
Сарригуаин победил по делу, поздравляю.
Что тут можно сказать, Интер ни о чем сегодня. Если не готов скидывать нынешнего чемпиона с трона, значит еще не готов стать новым. Дибала лучший в этом матче.
Сарригуаин победил по делу, поздравляю.
Спроси у нейтральных болельщиков. А главное, не будь у интера плохая карма, то ещё в первом тайме барса бы горела 0:3)
Спроси у нейтральных болельщиков. А главное, не будь у интера плохая карма, то ещё в первом тайме барса бы горела 0:3)
Помнишь анекдот?
Скаузеры говорили Месси, что фистинг это не больно.
Но, как говорится, обманули дурочка на четыре кулачка.
Аха-ха)
Помнишь анекдот?
Скаузеры говорили Месси, что фистинг это не больно.
Но, как говорится, обманули дурочка на четыре кулачка.
Аха-ха)
Всё не успокоишься никак? Аха-ха)
Всё не успокоишься никак? Аха-ха)