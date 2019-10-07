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Тедеско согласовал контракт со «Спартаком»

сегодня, 13:49

Основной претендент на должность главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско завершил переговоры с московским клубом. Стороны согласовали ключевые параметры контракта. Судя по всему, в ближайшее время будет официально объявлено о назначении Тедеско главным тренером «Спартака». 

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Тедеско возглавит «Спартак» 7 октября.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
   215 / 1030
сегодня в 14:56
Сейчас попросит полгода на постановку игры.
mangoх12
mangoх12
   17 / 1030
сегодня в 14:55
У Тедеско есть куда стремиться , 7-0 уже не предел, надо брать новые низины
NEADEKVAT
NEADEKVAT ответил VIPded
   267 / 1030
сегодня в 14:53
ФНЛ ждёт!!! )))
Дно как обычно не воспользуется. Разве что если наметится конкретный раскол)
VIPded
VIPded
   65 / 1030
сегодня в 14:51
ФНЛ ждёт!!! )))
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
   55 / 1030
сегодня в 14:50
Смелость города берет... 😊💪🤗🤗🤗
Свиносеанс
Свиносеанс
   774 / 1030
сегодня в 14:45
Цорн затеял новую аферу, как с чемпионом мира-бронхитником.
Союзник противников
Союзник противников
   35 / 1030
сегодня в 14:43
Пусть пробуют они,я лучше пережду...
Педро тарасовский
Педро тарасовский
   377 / 1030
сегодня в 14:43
Ожидается самый быстрый побег тренера от свиней.
Т34
Т34 ответил LOpp
   30 / 1030
сегодня в 14:41
Тедеско моложе Реброва и Ещенко. Надеюсь они будут его слушаться.
Соображать будут на троих)))
25процентный клоун
25процентный клоун
   9 / 1030
сегодня в 14:41
Тедеско видимо деньги нужны больше чем портфолио, ведь у нас тренер самый крайний, для игроков, руководства и болельщиков.
Осенью ему все простят, а весной ему нужно будет сотворить чудо, что крайне сложно с такими пенальти, которые дарят локо, коням...с таким подбором игроков как у нас..... и с такими реалиями нашего чемпа как автобусы, огороды, петарды и прочее
Принц тарасовский
Принц тарасовский
   800 / 1030
сегодня в 14:37
Тедеско не нужно будет приучать свиней к семинолию, а это самое важное.
311
311
   227 / 1030
сегодня в 14:37
На первой же тренировке устроят живой коридор новичку!)
Заратустра
Заратустра
   23 / 1030
сегодня в 14:31
Тедеско ещё слишком молодой специалист. Рано ему идти в серьёзные клубы. Пусть пока на спартаке потренируется.
n272nm
n272nm
   119 / 1030
сегодня в 14:30
Не знаю, как получится у Тедеско в Спартаке, но выглядит все это весьма нелепо. Судорожно сняли Кононова, нашли первую же попавшуюся затычку, в виде Тедеско - ни к чему хорошему это не приведёт. Хотя, это дело мясных, им виднее. От себя могу сказать, что я боялся, что в Спартак пригласят, к примеру, Бердыева. Вот это бы напрягло, да. А так, нехай будет Тедеско.
Байкал-38
Байкал-38 ответил Брулин
   137 / 1030
сегодня в 14:29
как правило, полгода в спартаке дает неплохой старт для карьеры в другом клубе, т.ч. Тедеско полюбому в выиграше окажется)
А вот сейчас смешно сказал!!! Посмотрел на тренеров Спартака, которые работали последние 20 лет, так только один после Спартака реально чего то добился, да и то Эмери поливали помоями в Спартаке. Остальные же в большинстве случаев ставили крест на карьере, опускавшись почти до самого дна средних чемпионатов.
Ну и где сейчас Якин, Гунько, Лаудруп, Рианчо, Ледяхов, Старков, Чернышов?
Скажешь Карпин? Но во первых он ещё ничего не выиграл, а вот после Спартака упал на такое дно, что лучше не вспоминать (Мальорка, Торпедо Армавир). Черчесов тоже не показатель Астрия очень слабый чемпионат, сборная домашний ЧМ, отбор откровенно слабая группа.
Есть другие примеры, да нет, все только теряют а не приобретают.
Напоследок оставил Карреру, ну и где он сейчас? Да он никому не нужен, очень слабый тренер.
LOpp
LOpp
   14 / 1030
сегодня в 14:28
Тедеско моложе Реброва и Ещенко.
Надеюсь они будут его слушаться.
andrefino13
andrefino13
   234 / 1030
сегодня в 14:27
30 лет Спартак проехал на багаже Константина Бескова, но чудеса рано или поздно заканчиваются.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   26 / 1030
сегодня в 14:24
Хоть бы сказали, шо почем...
sir_Alex
sir_Alex
   57 / 1030
сегодня в 14:20
Очередной евронеудачник.
Никита Бычков
Никита Бычков
   837 / 1030
сегодня в 14:18
Гармония семинольный к семинольным
cska plus
cska plus
   15 / 1030
сегодня в 14:16
Походу волерик послал федуна через гору и далеко, напомнил ему про сбитого лётчика.
cska plus
cska plus ответил А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
   15 / 1030
сегодня в 14:15
Шило на мыло поменяли:)
Эээ не говори, тут резко поднимутся заработки цорна за счёт откатов.
VurdOlak
VurdOlak
сегодня в 14:15
Поздравляю
cska plus
cska plus ответил Заратустра
   15 / 1030
сегодня в 14:13
Уверен, Тедеско довёдёт дело Кононова до конца. ФНЛ будет взят.
Ахахах! Это мечта федуна как говорит рейнгольд.
cska plus
cska plus
   15 / 1030
сегодня в 14:12
Мне нравится такой спартак.
Брулин
Брулин
   271 / 1030
сегодня в 14:11
как правило, полгода в спартаке дает неплохой старт для карьеры в другом клубе, т.ч. Тедеско полюбому в выиграше окажется)
cska plus
cska plus ответил abrek123
   15 / 1030
сегодня в 14:11
Надеюсь как в шальке заключили контракт каждый месяц платить, а то смотришь у нас в чемпе заключают контракты дикие с такими неустойками и сразу выплачиваются что любой тренер рад бы чтоб его уволили хоть на следующий день побыстрей))))Надеюсь цорн не развел федуна как другие все время делали)))
Цорн уже развёл федуна с фальшивыми чемпьёнами и всякими тилями, кралами и понсе.
Заратустра
Заратустра
   23 / 1030
сегодня в 14:10
Уверен, Тедеско довёдёт дело Кононова до конца. ФНЛ будет взят.
ФантомасКа
ФантомасКа
сегодня в 14:09
Очередная жертва)
abrek123
abrek123
   195 / 1030
сегодня в 14:09
Надеюсь как в шальке заключили контракт каждый месяц платить, а то смотришь у нас в чемпе заключают контракты дикие с такими неустойками и сразу выплачиваются что любой тренер рад бы чтоб его уволили хоть на следующий день побыстрей))))Надеюсь цорн не развел федуна как другие все время делали)))
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