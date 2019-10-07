Тедеско согласовал контракт со «Спартаком»

сегодня, 13:49

Основной претендент на должность главного тренера «Спартака» завершил переговоры с московским клубом. Стороны согласовали ключевые параметры контракта. Судя по всему, в ближайшее время будет официально объявлено о назначении Тедеско главным тренером «Спартака».