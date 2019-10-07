Тедеско согласовал контракт со «Спартаком»

Основной претендент на должность главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско завершил переговоры с московским клубом. Стороны согласовали ключевые параметры контракта. Судя по всему, в ближайшее время будет официально объявлено о назначении Тедеско главным тренером «Спартака».
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Тедеско возглавит «Спартак» 7 октября.
Осенью ему все простят, а весной ему нужно будет сотворить чудо, что крайне сложно с такими пенальти, которые дарят локо, коням...с таким подбором игроков как у нас..... и с такими реалиями нашего чемпа как автобусы, огороды, петарды и прочее
Осенью ему все простят, а весной ему нужно будет сотворить чудо, что крайне сложно с такими пенальти, которые дарят локо, коням...с таким подбором игроков как у нас..... и с такими реалиями нашего чемпа как автобусы, огороды, петарды и прочее
Ну и где сейчас Якин, Гунько, Лаудруп, Рианчо, Ледяхов, Старков, Чернышов?
Скажешь Карпин? Но во первых он ещё ничего не выиграл, а вот после Спартака упал на такое дно, что лучше не вспоминать (Мальорка, Торпедо Армавир). Черчесов тоже не показатель Астрия очень слабый чемпионат, сборная домашний ЧМ, отбор откровенно слабая группа.
Есть другие примеры, да нет, все только теряют а не приобретают.
Напоследок оставил Карреру, ну и где он сейчас? Да он никому не нужен, очень слабый тренер.
Ну и где сейчас Якин, Гунько, Лаудруп, Рианчо, Ледяхов, Старков, Чернышов?
Скажешь Карпин? Но во первых он ещё ничего не выиграл, а вот после Спартака упал на такое дно, что лучше не вспоминать (Мальорка, Торпедо Армавир). Черчесов тоже не показатель Астрия очень слабый чемпионат, сборная домашний ЧМ, отбор откровенно слабая группа.
Есть другие примеры, да нет, все только теряют а не приобретают.
Напоследок оставил Карреру, ну и где он сейчас? Да он никому не нужен, очень слабый тренер.
Надеюсь они будут его слушаться.
Надеюсь они будут его слушаться.