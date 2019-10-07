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Калешин получил премию «Тренер месяца» и признался в ненависти к ней

сегодня, 13:26

Наставник калининградской «Балтики» Евгений Калешин был признан лучшим тренером месяца в ФНЛ. После этого специалист отметил, что негативно относится к подобным наградам.

Очень не нравится мне эта премия. Она заставляет человека испытывать нехорошие чувства, гордость и тщеславие. Ни один тренер не может быть лучшим, главное в футболе – игроки. Это премия наших футболистов, штаба, гендиректора, ребят, которые готовят поле, нашего повара. Ненавижу эту премию.

Напомним, что лучшим тренером августа в ФНЛ признали наставника «Торпедо» Николая Савичева.

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valt134
valt134
   242 / 1030
сегодня в 14:55
Помню его отца-Игоря Калешина. Играл в Кубани в восьмидесятых. Умнейший был футболист. «Мозг» команды. Кличка была «золотничек». А какие передачи раздавал... И никакого зазнайства не было. Пешком ходил в магазин и всегда здоровался с совершенно для него незнакомыми людьми. Были ЛЮДИ...
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   181 / 1030
сегодня в 14:28
Зачем-то лишний раз пропиарился за счёт премии, которая ему якобы не нужна. С тщеславием у Калешина все в порядке.
bacek15
bacek15
   790 / 1030
сегодня в 14:09
Тренер - это творец, генератор идей. Как режиссер в кино, какая бы не была распрекрасная творческая группа-всё зависит от режиссера!
ДСА
ДСА
   206 / 1030
сегодня в 13:57
А всё же приятно.
Eddja
Eddja
   221 / 1030
сегодня в 13:33
Лукавит немного.
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