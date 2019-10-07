Калешин получил премию «Тренер месяца» и признался в ненависти к ней

Наставник калининградской «Балтики» был признан лучшим тренером месяца в ФНЛ . После этого специалист отметил, что негативно относится к подобным наградам.

Очень не нравится мне эта премия. Она заставляет человека испытывать нехорошие чувства, гордость и тщеславие. Ни один тренер не может быть лучшим, главное в футболе – игроки. Это премия наших футболистов, штаба, гендиректора, ребят, которые готовят поле, нашего повара. Ненавижу эту премию.