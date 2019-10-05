Ставка на инженера. «Спартак» выбрал тренера

сегодня, 16:15

Карреру погубила доброта, Кононова – серость. Теперь «Спартак» решил побаловать «Соккер.ру» ставкой на молодого немца.

Завтра Доменико Тедеско ждут в Москве, говорят, что в понедельник подпишут контракт, после паузы на матчи сборных – первая игра. Уже нет смысла обсуждать альтернативы, зато нужно разобрать плюсы и минусы новичка.

Выбор в пользу Тедеско для публики хорош тем, что можно протестировать в РПЛ наставника новейшей из больших школ – немецкой аналитической. Ее яркие представители, вроде Нагельсманна, Вольфа, Кофельдта или Шварца, пошли косяком.

Слишком молодые и похожие? Да, пока не совсем идеальные для захвата Бундеслиги – не хватает ресурсов клубов, где работают, и опыта. У ребят с улицы конфликты с тренерами из экс-футболистов. Также поджимали ветераны, например, Фавр или Рангник. Но второй ушел, уступив место Нагельсманну в «Лейпциге».

А своего ученика Ральф отдал «Зальцбургу» - американец Марш прошел стажировку в Германии, и на днях видели, как сражался с Клоппом. Отыгрались после 0:3 и разговора в раздевалке. И хотя силы были неравны, если бы «Спартак» на «Энфилде» проиграл 3:4, то команду бы хвалили, ведь это не 0:7.

Тедеско в немецком футболе варится дольше, чем Марш, и у него есть более успешный камбэк – «Шальке» в дерби с «Боруссией» Д отыгрался, уступая 0:4. Но начнем с того, что у Доменико не получалось.

Минусы Тедеско

Кризис «Шальке». Тренер не во всем виноват, но он не справился с синдромом второго сезона на фоне продаж важных игроков. «Лукойл» будет донашивать специалиста, который провалился в клубе «Газпрома». Впрочем, не так много родных вариантов у немца Цорна было. Шмидту хватило китайского вояжа, Клинсманна на свою голову Федун не заслужил, вот и вышли на Тедеско. Доменико провел один шикарный сезон с «Шальке», а по ходу второго провалился и в Бундеслиге, и в игре с МС в плей-офф ЛЧ . Если хотите узнать больше о прошлом Тедеско – у нас есть отдельный материал.

Работа с игроками. В Германии говорят, что Тедеско прекрасно знает теорию, но у него есть проблемы с коммуникацией. То нервничает и орет, то не знает, что сказать. Похожие проблемы были у Карреры, так что важно не повторить ошибку. Доменико может настроить на отыгрыш – упомянутое выше дерби, но плох в общении с теми, кто не попадает в состав. Также Тедеско не смог адаптировать в команде не самых сильных новичков второго сезона. Что может спасти в Москве? Сейчас у «Спартака» коллектив здоровее, чем был при Массимо.

Очень скромный опыт. «Шальке» пригласил вместо молодого Вайнцирля юного Тедеско, поскольку могли себе это позволить. На Доменико не давили, дали работать, завоевал второе место – сенсационно, никто не ждал. Но «кобальтовые» были его вторым клубом в качестве главного тренера, а в предыдущем работал неполный год. Каррера хотя бы в штабе Конте набрался навыков, да и сам за «Ювентус» играл, а «Спартак» фактически выписал себе Мусаева, только немецкого. Это настораживает, ведь работа предстоит непростая.

Плюсы Тедеско

Принятие Цорном. Последний раз директор и тренер у «Спартака» были на одной волне, когда жили в одном теле – Валерия Карпина. После этого слишком часто случались конфликты. Цорн не был в восторге от Кононова изначально, и плохо, что не заменил его летом. Но хорошо, если в клубе появится человек, который только с Томасом из руководства говорит на одном родном языке – немецком. Федун переложил ответственность? Когда сделал это в прошлый раз, использовав менеджера Жиркова – получилось.

Молодость и шишки. Может начать с чистого листа в 34 года. А то, что записываем в минусы Тедеско – второй сезон с «Шальке», когда сразу заподозрили неладное, является школой. Выход из группы ЛЧ с «Локомотивом» не перекрыл провал в Бундеслиге, зато дал Доменико школу кризисного менеджмента в «Шальке». Немец моложе, чем Ещенко и Ребров, но старше остальных в заявке «Спартака». Молодой команде – молодой тренер. Логика в этом есть.

Невероятная школа. В России лицензию Pro выдают после двух сотен часов обучения в Академии, а Мусаев не соизволил найти время. В Германии в легендарной школе имени Хеннеса Вайсвайлера с молодыми наставниками работают более 800 часов. Разница в теоретической подготовке специалистов тут и там колоссальная. А поскольку Тедеско знает три языка – немецкий, итальянский и английский, то во время вынужденного отпуска еще и проходил стажировку в «Ювентусе». Как теоретик и тактик Тедеско выше Кононова, ведь современнее.

Мнение читателей. Доменико – подходящий тренер для «Спартака»?

В «Шальке» Тедеско фактически был Каррерой. Пришел неожиданно, опыта главным на таком уровне не имел. Заставил нестабильных игроков выдать крутые матчи. Поработал над тем, чтобы команда начала реагировать на соперников, не только играли от себя. А потом повторил за Массимо второй сезон – не получил усиление и поддержку, пропускал 7 голов в Англии, только от «Сити».

Тедеско - специалист невероятно прогрессивный и перспективный, далекий от багажа Аленичева, но проблема не в наставнике. Не в Бердыеве или в Каррере, даже если бы их выбрали на место немца. Проблема, конечно же, в самом «Спартаке». Клуб в 90 % случаев не готов прибавлять параллельно с тренером и командой.

Так что здесь можно только угадать, получится или нет. В день, когда Карреру сделали исполняющим обязанности, никто подумать не мог, что клуб станет чемпионом России. С другой стороны, когда выбирали Якина, Аленичева или Кононова, то сразу догадывались – круг почета с провалом в конце обеспечен. Тедеско скорее как Карпин, нежели как любой из упомянутых.

Может стать человеком Цорна, а тренер и менеджер в «Спартаке» давно в одной упряжке не работали. Сам по себе Тедеско как тренер не слабее, чем Каррера или Кононов, что важно отметить, хотя опыта у него и маловато. Но если москвичи научатся поддерживать наставника – будет результат, ведь остальные фавориты РПЛ не самые стабильные и монолитные, как и их тренеры.

Немецкие юннаты не справились в Бундеслиге с первого захода, но Клопп и Тухель до Ливерпуля и Парижа долго тренировались на «Майнце». У Тедеско и его поколения не было возможности набить шишек в трясине. Поэтому примерять тот опыт на российской сцене смешно. Особенно если башковитый Тедеско начнет учить русский, как мечтал, и окажется любимцем публики.

До прихода в футбол Доменико был инженером на автомобильном заводе, пытался минимизировать шумы в работе новых «Мерседесов». Метафора из жизни: если немец справится с шумом, который сопровождает «Спартак», но при этом покажет себя мощным тактиком – клубу повезет с тренером. А если нет, то вариант казни один: Черчесов и Эмери разные, а завершили одинаково.

Любой выбор «Спартака» будет плохим, пока сам клуб не начнет прогрессировать. А вот грамотный молодой специалист, защищенный Цорном от «совета директоров», если понравится футболистам и раскроет новичков, поставит игру. Уже больше, чем получилось у Кононова. Итальянскому немцу упрощает работу бедственное положение «Спартака». Хуже играть сложно, потенциал состава не раскрыт.

На короткой дистанции у Тедеско должны быть успехи – медовый месяц, как обычно, а вот что ждет дальше? В «Спартаке» тестируют немецкий подход 21 века, такого еще не пробовали.