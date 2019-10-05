Тедеско должен возглавить «Спартак» 7 октября

Сообщается, что тренер Доменико Тедеско 6 октября должен прилететь в Москву. Подписание контракта со «Спартаком» намечено на 7 октября.
Напомним, что на посту главного тренера московского клуба Тедеско сменит Олега Кононова, который недавно был отправлен в отставку.
34-летний Тедеско тренировал «Шальке» с 2017 по 2019 год.
Так что Спартак напрямик в фнл не попадет, разве что через стыки кто-то будет бодаться со Спартаком))))
Так что Спартак напрямик в фнл не попадет, разве что через стыки кто-то будет бодаться со Спартаком))))
у румын с большинстве случаев фамилии заканчиваются на -у и -э.
А это Тедеско, так у многих итальянских фамилий -и и -о!
А вообще это романская группа, в плане языка, и у них есть кое-какие сходства.
у румын с большинстве случаев фамилии заканчиваются на -у и -э.
А это Тедеско, так у многих итальянских фамилий -и и -о!
А вообще это романская группа, в плане языка, и у них есть кое-какие сходства.