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Тедеско должен возглавить «Спартак» 7 октября

сегодня, 13:31

Сообщается, что тренер Доменико Тедеско 6 октября должен прилететь в Москву. Подписание контракта со «Спартаком» намечено на 7 октября.

Напомним, что на посту главного тренера московского клуба Тедеско сменит Олега Кононова, который недавно был отправлен в отставку.

34-летний Тедеско тренировал «Шальке» с 2017 по 2019 год.

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Все комментарии
SHMEL
SHMEL ответил Варвар7
   54 / 1024
сегодня в 14:56
Жаль нельзя матом! Но это писец! Притом полный!
Не совсем уж и полный,а вдруг не вылетите в ФНЛ,вдруг повезёт...
mangoх12
mangoх12
   27 / 1024
сегодня в 14:56
Кто еще не разводил Федуна киевского, в очередь с*ки! ))
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
   81 / 1024
сегодня в 14:54
Не случайно именно 7-го октября, ведь для тедески и спартака цифра 7 очень символична
SHMEL
SHMEL
   54 / 1024
сегодня в 14:54
Пятаки призадумались,не знают радоваться им или огорчаться...
Армейская душа
Армейская душа
   31 / 1024
сегодня в 14:54
Как повезло Спартаку с этим чудо-тренером! )))
VIPded
VIPded
   79 / 1024
сегодня в 14:49
Тедеско - дорога в ФНЛ резко...)))
Варвар7
Варвар7
сегодня в 14:47
Жаль нельзя матом! Но это писец! Притом полный!
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov
   310 / 1024
сегодня в 14:42
Цорн,ой как на себя многое берёшь, ты дпже не захотел Карреру рассматривать, ну,ну посмотрим что получится, еще один второй Измайлов появился
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
   58 / 1024
сегодня в 14:40
Какая глупость, как и все остальное.
Doping87
Doping87 ответил bacek15
   193 / 1024
сегодня в 14:40
Ну вот только о компетентности армянина не стоит говорить, трепло ещё то.
RED_BLOOD
RED_BLOOD ответил ОРЛОВЕЦ
   48 / 1024
сегодня в 14:32
Наконец-то нашли тренера для отправки спартака в пердив
там конкуренция большая, за последние два места борьба Динамо/Тамбов.
Так что Спартак напрямик в фнл не попадет, разве что через стыки кто-то будет бодаться со Спартаком))))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   33 / 1024
сегодня в 14:31
Ну посмотрим, что у него получится...
Сп62
Сп62
   93 / 1024
сегодня в 14:29
Таких Тедеско в России пруд пруди. Зачем нам заграница?
RED_BLOOD
RED_BLOOD ответил nikoladolgov
   48 / 1024
сегодня в 14:29
Да он же румын !
для тебя все румыны?
у румын с большинстве случаев фамилии заканчиваются на -у и -э.
А это Тедеско, так у многих итальянских фамилий -и и -о!
А вообще это романская группа, в плане языка, и у них есть кое-какие сходства.
спартак 1987
спартак 1987
   213 / 1024
сегодня в 14:27
почитал о Тедеско от любителей немецкой бундес лиги на разных интернет ресурсах. пишут, что он отличный тактик, в свои 34 года знает 6 разных языков, значит и по- русски скоро заговорит. Тедеско может любого лидера команды посадить на лавку, занял с шальке - 04 второе место в чемпионате и вывел их в 1/8 лиги чемпионов. следующий сезон провалил, так как пытался перестроить команду с контр атакающего стиля на атаку ( будем надеятся шишки он свои уже набил и со Спартаком тренер и сама команда сделают шаг вперёд)
drug01
drug01
   128 / 1024
сегодня в 14:24
Значит будет новая игра!!!!
vitalik dobroy
vitalik dobroy
   60 / 1024
сегодня в 14:15
Ну что гадать?! Игра пятачков покажет... А вдруг!! Те деско это не То доска! Хотя фамилия нашёптывает...
нечитайло
нечитайло
   763 / 1024
сегодня в 14:14
Прикольно
kingoffam
kingoffam
   302 / 1024
сегодня в 14:14
Очередной сезон коту под хвост.Может Федун думает,что болельщики Спартака живут вечно?
SHMEL
SHMEL
   54 / 1024
сегодня в 14:14
Боря Моисеев проболтался,потому что его пригласили хедлайнером на праздник по случаю презентации нового тренера спартака.
igGA
igGA
   638 / 1024
сегодня в 14:11
Это хорошо для отечественного футбола. Приподнимет уровень ФНЛ и усилит там конкуренцию!
волгодон 2
волгодон 2 ответил n272nm
   277 / 1024
сегодня в 14:11
Для болельщиков других команд, Тедеско - самый подходящий тренер для Спартака. Никто, ничто и звать его никем - что может быть лучше?! Чуваку 34 года, ничего нигде не выиграл, ничего не добился - разве не такого тренера во главе Спартака хотят увидеть болельщики других команд?! Пусть Тедеско набирается опыта за рулем Спартака! Слава Лене Федуну, который несет тяжкий крест под названием ФК Спартак Москва, превратив команду в ЖОпито. Это ли не счастье для всех остальных любителей футбола?!
Возможно основной целью является сорвать нефтеденег и с Цорном поделиться..Кто знает
n272nm
n272nm
   97 / 1024
сегодня в 14:09
    vitalik dobroy
    vitalik dobroy ответил nikoladolgov
       60 / 1024
    сегодня в 14:07
    Да он же румын !
    "Румын... Болгарин... А какая разница?! " - культовый Брат 2
    Jake Sully
    Jake Sully ответил LOpp
       135 / 1024
    сегодня в 14:06
    Тренер молодой. Надеюсь все у него получится в Спартаке.
    все получится и вылетит в пердив?
    Jake Sully
    Jake Sully
       135 / 1024
    сегодня в 14:05
    после нового года погонят с позором из тарасовки!
    Karkaz
    Karkaz
       296 / 1024
    сегодня в 14:01
    Федун на игроков потратился, теперь на тренерах экономит
    доктоР7
    доктоР7
       853 / 1024
    сегодня в 14:01
    Время покажет.
    Жена болельщика
    Жена болельщика
       1024 / 1024
    сегодня в 14:00
    Слов нет... Мы опять все проср..ли!
    LOpp
    LOpp
       21 / 1024
    сегодня в 13:59
    Тренер молодой. Надеюсь все у него получится в Спартаке.
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