Тедеско должен возглавить «Спартак» 7 октября

сегодня, 13:31

Сообщается, что тренер 6 октября должен прилететь в Москву. Подписание контракта со «Спартаком» намечено на 7 октября.

Напомним, что на посту главного тренера московского клуба Тедеско сменит Олега Кононова, который недавно был отправлен в отставку.

34-летний Тедеско тренировал «Шальке» с 2017 по 2019 год.