Ганчаренко о проигрыше «Ростову»: «Сказалось поражение от „Эспаньола“»

Главный тренер ЦСКА прокомментировал поражение «армейцев» в матче 12-го тура чемпионата России с «Ростовом».

По этому матчу можно только сказать, что мы очень плохо выглядели эмоционально. Сказалось поражение от «Эспаньола». Но не стоит забывать, что до этого у нас была довольно неплохая серия в чемпионате. Надо идти вперёд. На этом всё – спасибо.