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Ганчаренко о проигрыше «Ростову»: «Сказалось поражение от „Эспаньола“»

сегодня, 19:02
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)1 : 3Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко прокомментировал поражение «армейцев» в матче 12-го тура чемпионата России с «Ростовом».

По этому матчу можно только сказать, что мы очень плохо выглядели эмоционально. Сказалось поражение от «Эспаньола». Но не стоит забывать, что до этого у нас была довольно неплохая серия в чемпионате. Надо идти вперёд. На этом всё – спасибо.

Ранее наставник ЦСКА заявил, что игра «армейцев» привлекает болельщиков на стадионы.

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Все комментарии
Dominators
Dominators ответил mangoх12
   331 / 1040
сегодня в 20:30
Браво . Мы сегодня проиграли , потому что проиграли до этого .Виноват Эспаньол .
mangoх12
mangoх12
   23 / 1040
сегодня в 20:25
youtomee
youtomee ответил mihaluch
   500 / 1040
сегодня в 20:17
Сказалось поражение, так может начаться цепная реакция из поражений.
ага... так себе отмазка, в общем имеем в виду, что поражение от ростова тоже не пройдет бесследно)
RIR68
RIR68
   189 / 1040
сегодня в 20:07
шлепок от Лудогорца не помешал выиграть у Краснодара. и эмоции тут не причём.
mihaluch
mihaluch
   147 / 1040
сегодня в 20:06
Сказалось поражение, так может начаться цепная реакция из поражений.
beefs
beefs
   338 / 1040
сегодня в 20:06
Все правильно...
Absinthe3
Absinthe3 ответил Трезвый повар
   76 / 1040
сегодня в 19:31
Президент Ростова сказал, что есть договорённость с Валерием Карпиным о том что до конца сезона он точно останется в команде
Карпин нашел свою команду. Менять Сельмаш на любой другой клуб РПЛ, да и вообще, вопреки логике. Тем более, сейчас таких невыплат, как при Бекииче, нет.
VIPded
VIPded
   69 / 1040
сегодня в 19:31
Нельзя так дома проигрывать!!!!!!!
EAGinLE
EAGinLE ответил Трезвый повар
   49 / 1040
сегодня в 19:30
Удачи вам .
EAGinLE
EAGinLE
   49 / 1040
сегодня в 19:29
Опыта нет . ХЭ-ХЭ
Absinthe3
Absinthe3
   76 / 1040
сегодня в 19:29
А поражение от Эспаньола сказалось после поражения от Лудогорца. В общем, классный тренер, всё логично))
Трезвый повар
Трезвый повар
   84 / 1040
сегодня в 19:28
Президент Ростова сказал, что есть договорённость с Валерием Карпиным о том что до конца сезона он точно останется в команде
Землячок
Землячок
   175 / 1040
сегодня в 19:25
плохому танцору яйца мешают!
112910415
112910415
   113 / 1040
сегодня в 19:22
дальше будет сказываться поражение от Ростова ...
GrimlocK
GrimlocK
   365 / 1040
сегодня в 19:20
фу... какое мерзкое оправдание
пора искать нового тренера и нормальных напов
d_fincher
d_fincher
   59 / 1040
сегодня в 19:16
ЦСКА слил ЛЧ, чтобы играть в РПЛ, но в РПЛ они тоже не играют - сваливая на ЛЧ.
Ice van Reed
Ice van Reed ответил Трезвый повар
   190 / 1040
сегодня в 19:14
Сказал бы уже правду, что Ростов сегодня был сильнее и заслуженно победил
Если так скажет распишется в своей профнепригодности!!!
bsww
bsww
   488 / 1040
сегодня в 19:10
ЦСКА против испанцев не играл, поэтому не надо валить на какую-то игру когда-то там
Трезвый повар
Трезвый повар
   84 / 1040
сегодня в 19:06
Сказал бы уже правду, что Ростов сегодня был сильнее и заслуженно победил
pam06
pam06
   58 / 1040
сегодня в 19:05
Да какое там - тактика игры ни в какие ворота. Признал бы, что ошибся... Ладно перерыв на сборную - делай правильные выводы ВМ.
Brugzash
Brugzash
   404 / 1040
сегодня в 19:04
Пора за Кононовым и Хохловым в путь.
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