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Григорян: «Гогуа - футболист незаурядных качеств. Гришин неправ»

сегодня, 19:40

Главный тренер «Тамбова» Александр Григорян высказался про защитника ЦСКА Седрика Гогуа, а также про его критику экс-наставником молодежной команды «армейцев» Александром Гришиным:

Очень непрофессионально позволять себе оценивать Гогуа так, как это сделал Гришин, не поработав с ним серьёзно. Для меня это возмутительно. Гогуа – футболист незаурядных качеств. Его умение выигрывать верховую борьбу и забивать мячи на стандартах – уникально. В РПЛ мало людей, кто может с ним в этом конкурировать. Седрик прерывает любые навесы, снимает верх. При своём росте он имеет высокую скорость, у него отличные природные данные, хорошее начало атаки, техника. Я ставил на ноги этого футболиста, я понимаю его уровень. Имея такого центрального защитника, ты должен понимать, что в твоих руках появился алмаз, который нужно точить. 

Что касается ЦСКА, то человеку нужна адаптация. Его не могли взять по блату в тот же «Партизан», я смотрел его матчи там, он играл в основе, играл в Финляндии. Гришин сказал непозволительные и непрофессиональные вещи. При этом я это говорю как человек, у которого непростые, мягко говоря, отношения с агентом Гогуа. Я просто хочу быть объективным. Уверен, что у Гогуа всё будет хорошо в ЦСКА, не сомневаюсь в этом.

Ранее Гогуа поддержал его агент Дмитрий Селюк.

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Все комментарии
Брулин
Брулин
   253 / 1019
сегодня в 21:12
так Гогуа нигде не играл кроме Тамбова. Везде только числился
Союзник противников
Союзник противников
   41 / 1019
сегодня в 21:09
Да и Григорян незаурядный тренер-к чему не прикоснётся,всё рушится.А вот у экрана интересен.
cska1948
cska1948
   97 / 1019
сегодня в 20:47
Да нормальный защитник - Гогуа! Не Альберт Шестернёв, но вполне приличный!
VIPded
VIPded
   63 / 1019
сегодня в 20:39
Удачи Седрику с ЦСКА!!!
ФорвардЪ
ФорвардЪ
   239 / 1019
сегодня в 20:37
Игрок как игрок не лучше и не хуже других.
GrimlocK
GrimlocK
   351 / 1019
сегодня в 20:36
Поверю, когда увижу...
cska plus
cska plus
   14 / 1019
сегодня в 19:56
Григоряну можно верить.
cska59
cska59
   276 / 1019
сегодня в 19:55
Будем надеяться,что Григорян прав .
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