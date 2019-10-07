Григорян: «Гогуа - футболист незаурядных качеств. Гришин неправ»

Главный тренер «Тамбова» высказался про защитника ЦСКА , а также про его критику экс-наставником молодежной команды «армейцев» :

Очень непрофессионально позволять себе оценивать Гогуа так, как это сделал Гришин, не поработав с ним серьёзно. Для меня это возмутительно. Гогуа – футболист незаурядных качеств. Его умение выигрывать верховую борьбу и забивать мячи на стандартах – уникально. В РПЛ мало людей, кто может с ним в этом конкурировать. Седрик прерывает любые навесы, снимает верх. При своём росте он имеет высокую скорость, у него отличные природные данные, хорошее начало атаки, техника. Я ставил на ноги этого футболиста, я понимаю его уровень. Имея такого центрального защитника, ты должен понимать, что в твоих руках появился алмаз, который нужно точить.



Что касается ЦСКА , то человеку нужна адаптация. Его не могли взять по блату в тот же «Партизан», я смотрел его матчи там, он играл в основе, играл в Финляндии. Гришин сказал непозволительные и непрофессиональные вещи. При этом я это говорю как человек, у которого непростые, мягко говоря, отношения с агентом Гогуа. Я просто хочу быть объективным. Уверен, что у Гогуа всё будет хорошо в ЦСКА , не сомневаюсь в этом.