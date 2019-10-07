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Широков: «Ганчаренко далеко не топ-тренер, ЦСКА при нем не прогрессирует»

сегодня, 00:36
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Экс-полузащитник ЦСКА, «Зенита» и «Спартака» Роман Широков дал оценку игре «армейцев» после поражения команды в матче 12-го тура чемпионата России против «Ростова». 

Ганчаренко далеко не топ-тренер. ЦСКА при нем не прогрессирует, особенно молодежь. Когда брали молодых игроков, был расчет на их дальнейший прогресс. Обляков в «Уфе» и в ЦСКА — две большие разницы. Первые полгода в ЦСКА Обляков обыгрывал, мог отдать скрытую передачу. Сейчас он играет назад и поперек.

Я убежден, что игрок центра поля типа Ахметова не может постоянно играть поперек и назад. Чалов играет в команде, потому что других футболистов нет. Прошлый сезон Чалов отлично провел. В этом он забил четыре мяча. Другие люди, которые вызываются в сборную, — уже 10.

 Также сам наставник ЦСКА прокомментировал состояние команды.

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Leha-ha50
Leha-ha50
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сегодня в 00:48
Вот мнение Широкова как то по барабану!!!
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