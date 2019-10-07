Дмитрий Комбаров: «Врачи и учителя должны получать 100 тыс. рублей»

Защитник «Крыльев Советов» рассказал, что не вмешивается в политику, и высказал свое мнение про зарплаты учителей и врачей:

Я от политики далек. Чтобы отвечать на политические вопросы, нужно быть осведомленным. Так что не хотел бы обсуждать какие-то моменты и решения, в это нужно вникать. Это серьезная тема, на которую может последовать соответствующая реакция.

Конечно, это большая проблема нашей страны. Такие зарплаты маленькие у врачей и учителей… Но еще раз: если бы я в политике разбирался, то мог бы что-то сказать. Хотя, конечно, считаю — медики и учителя должны получать больше. Не 30 тысяч, а сто минимум. Но от меня здесь ничего не зависит.