ГлавнаяНовости

Дмитрий Комбаров: «Врачи и учителя должны получать 100 тыс. рублей»

сегодня, 17:16

Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров рассказал, что не вмешивается в политику, и высказал свое мнение про зарплаты учителей и врачей:

Я от политики далек. Чтобы отвечать на политические вопросы, нужно быть осведомленным.  Так что не хотел бы обсуждать какие-то моменты и решения, в это нужно вникать. Это серьезная тема, на которую может последовать соответствующая реакция.

Конечно, это большая проблема нашей страны. Такие зарплаты маленькие у врачей и учителей… Но еще раз: если бы я в политике разбирался, то мог бы что-то сказать. Хотя, конечно, считаю — медики и учителя должны получать больше. Не 30 тысяч, а сто минимум. Но от меня здесь ничего не зависит.

Ранее футболист назвал причину ухода из «Спартака».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Широков: «Ганчаренко далеко не топ-тренер, ЦСКА при нем не прогрессирует»
Сегодня, 00:36 Комментарии63
Карпин: «„Спартак“? Мне комфортно в „Ростове“»
Вчера, 23:31 Комментарии48
Спайич: «Обыграли „Спартак“ за счёт характера»
Вчера, 23:04 Комментарии6
Берг: «„Спартак“ занимает не своё место в турнирной таблице»
Вчера, 22:52 Комментарии24
Ещенко: «Наверное, у нас не выдержали нервы»
Вчера, 22:44 Комментарии3
Ларссон: «Надеюсь, что новый тренер „Спартака“ сможет привнести позитив»
Вчера, 22:42 Комментарии4
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
   187 / 1018
сегодня в 18:03
Футболисты тоже столько примерно.
Я НЕНАВИЖУ спартак
Я НЕНАВИЖУ спартак
   216 / 1018
сегодня в 18:01
Да все должны жить нормально, А в России только избранная, наглая, лживая, элита кормится за счет обычного народа. Еще и лапшу вешает всякими патриотическими лозунгами.
Т34
Т34
   31 / 1018
сегодня в 17:57
И футболисты столько же, как врачи и учителя - 100 тысяч рублей. Это будет справедливо.
Footbolista
Footbolista ответил Sergey Z
   5 / 1018
сегодня в 17:56
Плохим учителям и врачам не место в школе и больнице...это не футбол...
Footbolista
Footbolista
   5 / 1018
сегодня в 17:54
Как же от тебя ничего не зависит?)...оставляй себе 100 тыс. рублей, остальное отдавай учителям и врачам...ты и на 100 тыс. не наработал...
NEADEKVAT
NEADEKVAT ответил Gelious
   257 / 1018
сегодня в 17:53
При всем уважении к учителям и врачам, естественное распределение денежных средств и показывает, какие профессии нужны и сложнее. Кто-то скажет, что, мол, попробуй без врачей поживи. Ну так попробуйте без других профессий пожить. Страна придет в упадок вместе с теми же врачами. Обычные бесплатные больницы - обычное гос предприятие. А на них и у других профессий мрак. Хотя глупо спорить, что все же слишком уж мало платят рядовым врачам.
У нас нет ни свободного рынка ни правового государства. Только паразитическая чиновничья вертикаль гыгы
Sergey Z
Sergey Z
   294 / 1018
сегодня в 17:50
Есть хорошие и плохие врачи, учителя! Всё зависит от профессионализма и ответственности самого человека!!! Плохому врачу или, учителю (можно назвать и другие профессии) можно платить и по "лимону", только отдачи будет НОЛЬ! В любом деле нужны ПРОФЕССИОНАЛЫ и ОТВЕТСТВЕННОСТЬ!!! Нашим футболистам платят зарплаты за месяц, которые превышают годовую зарплату среднего человека!!! А результат?
ошалевший
ошалевший ответил cska plus
   240 / 1018
сегодня в 17:47
Димон наверное в депутаты решил податься.
он лизнул кому то? усач вот изначально знал где и кому,вот и дослужился
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил LOpp
   7 / 1018
сегодня в 17:45
Лол, Димон знает. Он же учителям говорил, если они хотят достойно получать, должны идти в бизнес, а учителя должны быть нищими и по призванию))
spartach091
spartach091 ответил 7 из 9
   222 / 1018
сегодня в 17:44
Не верь что пишут, в путинской России только нищета, обман, пропаганда
fanliverpoolfan
fanliverpoolfan
   60 / 1018
сегодня в 17:43
Тебя бы в президенты развалил бы страну
LOpp
LOpp
   14 / 1018
сегодня в 17:41
Принц тарасовский
Принц тарасовский
   565 / 1018
сегодня в 17:39
Тогда и футболисты должны столько же получать.
DiamondWolf1945
DiamondWolf1945
сегодня в 17:39
Профессия врача конечно куда нужнее и сложнее чем футболиста, хотя я например к врачам не обращался лет 20 (10 лет назад брал справку в заочный), а вот футбол смотрю несколько раз в неделю.
cska plus
cska plus
   15 / 1018
сегодня в 17:38
Димон наверное в депутаты решил податься.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Jeck Denielse
   7 / 1018
сегодня в 17:38
Т.е. столько же сколько условный Лапочкин или Москалев за полтора часа своих выкрутасов..????)))
У Лапочкина только оклад такой, а премия зависит от количества левых пенальти, удаленных игроков и подсадки соперника на свисток))
Знатог
Знатог
   234 / 1018
сегодня в 17:38
У нас и 30 не получают.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   33 / 1018
сегодня в 17:35
Т.е. столько же сколько условный Лапочкин или Москалев за полтора часа своих выкрутасов..????)))
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Gelious
   7 / 1018
сегодня в 17:34
При всем уважении к учителям и врачам, естественное распределение денежных средств и показывает, какие профессии нужны и сложнее. Кто-то скажет, что, мол, попробуй без врачей поживи. Ну так попробуйте без других профессий пожить. Страна придет в упадок вместе с теми же врачами. Обычные бесплатные больницы - обычное гос предприятие. А на них и у других профессий мрак. Хотя глупо спорить, что все же слишком уж мало платят рядовым врачам.
Это дискуссионный вопрос, у нас замкнутый круг "врачам и учителям платят копейки - во врачи и учителя идут самые неудачники - врачей и учителей заслуженно ругают".
Lewa2708
Lewa2708
   938 / 1018
сегодня в 17:33
Согласен. И пожарным тоже 25-30. А у меня на предприятии другая ситуация, пришел к нам парень, тупо потому, что скучно ему, обычным раскачивателем кресел за компуктером взяли, сидит в потолок плюёт за соточку. А на стороне у него еще свой бизнес
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   7 / 1018
сегодня в 17:32
Лол, запуганный Димасик.

"Это серьезная тема, на которую может последовать соответствующая реакция."

Ну, раз твоя гражданская позиция - засунуть язык себе в опу, то окей))
vastudio
vastudio
   298 / 1018
сегодня в 17:31
Они начнут получать ,когда футболисты такие будут получать по 30 тыс. в месяц)
7 из 9
7 из 9
   19 / 1018
сегодня в 17:28
Согласно майским указам, врачи, например, в Москве, должны получать 160-т тысяч рублей. Ты бы лучше молчал, Дима, если глупый такой.
Garrincha58
Garrincha58
   281 / 1018
сегодня в 17:26
а футболёры типа Комбарова не должны получать миллионы
Gelious
Gelious
   207 / 1018
сегодня в 17:25
При всем уважении к учителям и врачам, естественное распределение денежных средств и показывает, какие профессии нужны и сложнее. Кто-то скажет, что, мол, попробуй без врачей поживи. Ну так попробуйте без других профессий пожить. Страна придет в упадок вместе с теми же врачами. Обычные бесплатные больницы - обычное гос предприятие. А на них и у других профессий мрак. Хотя глупо спорить, что все же слишком уж мало платят рядовым врачам.
NEADEKVAT
NEADEKVAT
   257 / 1018
сегодня в 17:24
Внезапно
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100