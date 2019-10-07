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Кащелан: «В „Спартаке“ каждый тянет одеяло на свою сторону»

сегодня, 19:11

Полузащитник «Балтики» Младен Кащелан выразил мнение о том, почему у Дмитрия Аленичева не получилось успешно работать в «Спартаке». Напомним, что Младен играл под руководством Аленичева в тульском «Арсенале».

Точно не скажу, ведь там у него не играл. Но вижу ситуацию так: «Спартак» — очень большой клуб, там смешивается политика разных людей, каждый тянет одеяло на свою сторону. Это самая привилегированная команда России, но у нее за последние 18 лет лишь одно чемпионство. Вот и свидетельство того, как «Спартак» ведет дела.

Думаю, не в Аленичеве дело. Там были и другие специалисты, которые не справлялись, но которые сейчас на тренерской работе на два уровня выше. Достаточно вспомнить Унаи Эмери. Думаю, подобное давление не поймет никто, кроме тех, кто работает в «Спартаке».

Да, Аленичев сильный специалист. Очень люблю его тренировочный процесс, его построение игры. Думаю, в скором времени он найдет новую команду.

 Ранее Кащелан рассказал о целях «Балтики» на оставшиеся игры сезона.

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Все комментарии
Ярославъ Ивановъ
Ярославъ Ивановъ
   223 / 1018
сегодня в 19:30
Ну так купите еще хотя бы одно одеяло...
Всей командой под одним одеялом...хотя чему тут удивляться ..традиции...
Т34
Т34
   31 / 1018
сегодня в 19:28
Вот только еще Кащелана мнения не хватало "Спартаку". И что это за овощ такой, экзотический?
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответил drug01
   162 / 1018
сегодня в 19:26
Пусть возьмут Рахимова,он спит и видит Спартак.)
drug01
drug01
   134 / 1018
сегодня в 19:15
Кто наведёт порядок в Спартаке?
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