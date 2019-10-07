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Червиченко: «Я не вижу никаких перспектив с приходом Тедеско»

сегодня, 18:22

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о возможном назначении экс-наставника «Шальке» Доменико Тедеско на пост главного тренера «красно-белых»:

Посмотрим, но, на мой взгляд, назначение Тедеско на 80% будет со знаком минус. Доменико молод. Будут ли его воспринимать как салагу? Думаю, так и будет. Ну а как еще его можно воспринимать? Я много общаюсь с немцами, есть большая разница в менталитете. Человек, попавший в Россию, будет только полгода привыкать к тому, что происходит у нас. Требовать сиюминутного результата тяжело. Я не вижу никаких перспектив. 11-12 места в чемпионате не будет, конечно. Но запрыгнуть в пятерку будет нереально. Единственное, что осталось — это возможность побороться за Кубок. Но нужно обыграть «Ростов», что на сегодняшний день непросто.

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Все комментарии
cska1948
cska1948
   103 / 1018
сегодня в 18:55
Зато у тех, кто хочет тренировать СпаМ появится эта перспектива ближайшей весной.
Brugzash
Brugzash
   370 / 1018
сегодня в 18:49
Перспектива есть, обогащение Цорна и пердив.
cska plus
cska plus
   14 / 1018
сегодня в 18:46
Предлагаю наилучший вариант, записаться в ФНЛ добровольно без боя, чтобы избежать позора и начать очищение там, других вариантов для спартака нет.
Romkurch
Romkurch
   389 / 1018
сегодня в 18:39
Видят только тарасовские, у них нет выбора и их не спрашивают, Цорн рулит.
Заратустра
Заратустра
   25 / 1018
сегодня в 18:35
Ну, почему же. Перспектива ФНЛ есть.
LOpp
LOpp
   15 / 1018
сегодня в 18:30
Если червяк так говорит, значит хороший тренер. Надо подписывать.
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