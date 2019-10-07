Червиченко: «Я не вижу никаких перспектив с приходом Тедеско»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о возможном назначении экс-наставника «Шальке» на пост главного тренера «красно-белых»:

Посмотрим, но, на мой взгляд, назначение Тедеско на 80% будет со знаком минус. Доменико молод. Будут ли его воспринимать как салагу? Думаю, так и будет. Ну а как еще его можно воспринимать? Я много общаюсь с немцами, есть большая разница в менталитете. Человек, попавший в Россию, будет только полгода привыкать к тому, что происходит у нас. Требовать сиюминутного результата тяжело. Я не вижу никаких перспектив. 11-12 места в чемпионате не будет, конечно. Но запрыгнуть в пятерку будет нереально. Единственное, что осталось — это возможность побороться за Кубок. Но нужно обыграть «Ростов», что на сегодняшний день непросто.