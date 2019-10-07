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Селюк: «Гогуа - топ-защитник, а Гришин - физрук»

сегодня, 18:44

Известный футбольный функционер Дмитрий Селюк поддержал защитника ЦСКА Седрика Гогуа, интересы которого он представляет, после заявлений экс-тренера молодежной команды армейцев Александра Гришина с критикой ивуарийца.

Гогуа — топ-защитник. Второго мнения быть не может. У него были определенные ошибки в последних двух играх, но надо понимать, что он первый раз тренировался с командой за день до игры с «Эспаньолом», на предыгровой тренировке. Седрик банально не готов на 100%.

Мне странно, когда некоторые физруки типа Гришина обсуждают и говорят не совсем тактично по отношению к коллеге по цеху. Возможно, у Гришина говорит обида в связи с тем, что его когда-то убрали из ЦСКА. И постепенно убирают из всех команд, куда бы он ни пришел.

Это даже хорошо, что этот эксперт заявил так о Гогуа. В скором времени мы увидим, что он будет говорить дальше. Если этот горе-специалист считает, что игрок, который три-четыре раза попал в символическую сборную тура Премьер-Лиги, был недостоин играть за «СКА-Хабаровск», то я не знаю чему учат тренеров на курсах.

От таких тренеров страдает весь российский футбол. Если для него в «СКА-Хабаровск» Гогуа был плохой и не сыграл ни одной минуты, а были хороши три украинских футболиста, которые не могут найти себе место для продолжения карьеры, и один из них поехал в Армению, то на будущее я хочу обратиться к руководителям клубов: такого как Гришин на пушечный выстрел нельзя подпускать ни к одной команде!

Он даже не может правильно оценить возможности футболиста. Удивительно, как его еще не выгнали из «Локомотива-Казанки», где он сейчас прозябает в качестве помощника, который топит очередной клуб.

Удивляюсь, почему некоторые СМИ берут интервью у сбитых летчиков, которые свою репутацию не просто испачкали, а от нее смердит сероводородом.

Также Гришин подверг критике другого новичка ЦСКА Лукаса Сантоса

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Все комментарии
ermak6848
ermak6848
   256 / 1018
сегодня в 19:41
да пусть будет ...
ФорвардЪ
ФорвардЪ
   242 / 1018
сегодня в 19:36
Нет в нашем чемпионате ни топ игроков ни топ тренеров.
SHMEL
SHMEL
   113 / 1018
сегодня в 19:35
А мне Гогуа и Сантос нравятся как игроки.Гогуа косячил не больше остальных,того же Магнуссона,который привез второй гол в матче с Эспаньолом.По мне так зря Гришин о них так резко высказывается.Ну а Селюка понять можно,он выгораживает своего протеже.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Дед за ЦСКА
   69 / 1018
сегодня в 19:28
Ув. Эдуард Григорьевич. Гишин, работая с молодёжной Цска, подготовил и головина, и Чалова, и кучаева, и жамалетдиеоваи, и помазуна и многих других молодых ребят, работая с ЦСКА. Ещё при слуцком он претендовал на тренера первой команды (не главного). Ему отказали и он ушёл, считая что перерос молодежку. Тренировался молодежку Сб. России. Так что как специалист, конечно не без ошибок, но не чета селюку. . Селюк классический проходимец.,впаривший траоре Цска, и вообще жук тот ещё. Я все таки доверяю специалисту, те Саше Гришину.
Шуnя771
Шуnя771
   1 / 1018
сегодня в 19:10
А что скажет Гришин?)
mangoх12
mangoх12
   16 / 1018
сегодня в 19:09
Селюк как наст. хохол кроме бабла ничего не видит, Гришин может характером не айс но задевать его квалификацию уж явно не Селюку.
armeec_♞
armeec_♞ ответил Дед за ЦСКА
   116 / 1018
сегодня в 19:06
Поживём, увидим кто из них прав, а пока я склонен больше верить Селюку
Деда, да ладно? как Селюк может иначе сказать о своём кошельке?)))
Он изначально не прав, что Гогуа топ защитник.
Как и Гришин не прав, лезя со своей критикой.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   74 / 1018
сегодня в 19:00
Поживём, увидим кто из них прав, а пока я склонен больше верить Селюку
Конь 666
Конь 666
   525 / 1018
сегодня в 19:00
Гришин - топ-защитник, а Гогуа - физрук!!!
LOpp
LOpp
   15 / 1018
сегодня в 18:54
Селюк пожалуй самый толерантный агент.
cska1948
cska1948
   103 / 1018
сегодня в 18:53
Как бы мы не относились к Селюку, но надо признать одно хорошее качество в нем: за своих он порвёт любого.
cska plus
cska plus
   14 / 1018
сегодня в 18:51
В принципе может впервые слегка поддержу селюка, хотя совсем не уважаю его но и не ненавижу.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   6 / 1018
сегодня в 18:50
Наказал Гришина!
Leha-ha50
Leha-ha50
   17 / 1018
сегодня в 18:48
Веселый мужик этот Селюк!!!
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