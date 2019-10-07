Селюк: «Гогуа - топ-защитник, а Гришин - физрук»

Известный футбольный функционер Дмитрий Селюк поддержал защитника ЦСКА , интересы которого он представляет, после заявлений экс-тренера молодежной команды армейцев с критикой ивуарийца.

Гогуа — топ-защитник. Второго мнения быть не может. У него были определенные ошибки в последних двух играх, но надо понимать, что он первый раз тренировался с командой за день до игры с «Эспаньолом», на предыгровой тренировке. Седрик банально не готов на 100%.

Мне странно, когда некоторые физруки типа Гришина обсуждают и говорят не совсем тактично по отношению к коллеге по цеху. Возможно, у Гришина говорит обида в связи с тем, что его когда-то убрали из ЦСКА . И постепенно убирают из всех команд, куда бы он ни пришел.

Это даже хорошо, что этот эксперт заявил так о Гогуа. В скором времени мы увидим, что он будет говорить дальше. Если этот горе-специалист считает, что игрок, который три-четыре раза попал в символическую сборную тура Премьер-Лиги, был недостоин играть за « СКА -Хабаровск», то я не знаю чему учат тренеров на курсах.

От таких тренеров страдает весь российский футбол. Если для него в « СКА -Хабаровск» Гогуа был плохой и не сыграл ни одной минуты, а были хороши три украинских футболиста, которые не могут найти себе место для продолжения карьеры, и один из них поехал в Армению, то на будущее я хочу обратиться к руководителям клубов: такого как Гришин на пушечный выстрел нельзя подпускать ни к одной команде!

Он даже не может правильно оценить возможности футболиста. Удивительно, как его еще не выгнали из «Локомотива-Казанки», где он сейчас прозябает в качестве помощника, который топит очередной клуб.