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Кечинов: «Черчесов навёл бы порядок в „Спартаке“»

сегодня, 15:29

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал возможное назначение Доменико Тедеско на пост главного тренера московского клуба

Пока не понимаю хороший это вариант для «Спартака» или нет, покажет только время. Я склоняюсь больше к российскому специалисту. Это Станислав Черчесов, к сожалению, он занят. Я думаю, он навёл бы порядок в команде.

Мне сложно говорить о Тедеско, я плохо знаю этого специалиста, знаю, что он работал в «Шальке», судя по тому, в какой сейчас ситуации находится команда, ему будет очень сложно.

Прежде всего надо психологически разгрузить футболистов, чтобы с них спал этот груз. Понятное дело, что они не ожидали, что будут на 12-м месте, практически в зоне вылета. Поэтому сейчас, в первую очередь, надо эмоционально и психологически немножко разгрузить, и в следующей игре с «Рубином» надо «кровь из носу» побеждать. Получится или не получится, мне сложно судить.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
   210 / 999
сегодня в 16:56
До окончания ЕВРО-2020 - это нереально.
Крестовский баклан
Крестовский баклан
   504 / 999
сегодня в 16:47
Не порядок бы он навел, а тараканов аххах
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   30 / 999
сегодня в 16:21
Почему Кечинов считает что сейчас беспорядок ???
Отсутствие результата - не факт отсутствия порядка...
Footbolista
Footbolista ответил Гавроша
   5 / 999
сегодня в 16:15
Очень поучительная история....

PATRIOT1965
PATRIOT1965
   207 / 999
сегодня в 16:10
Порядок навел бы Карпин,это однозначно.Помню как он запирал их на базе после неудачных игр.)))
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
   95 / 999
сегодня в 16:07
Федун и Саламыча через год выгнал бы.
Гавроша
Гавроша ответил Footbolista
   39 / 999
сегодня в 16:03
За билет заплатил?)...
Ты кто?
Footbolista
Footbolista ответил cska plus
   5 / 999
сегодня в 15:35
За билет заплатил?)...
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
   132 / 999
сегодня в 15:35
    Байкал-38.
    Байкал-38.
       394 / 999
    сегодня в 15:34
    А причём тут тренер и игроки? Порядок надо начинать с руководства! Всё исходит от Федуна и почему то ему выгоден тот бардак, который творится почти двадцать лет, а последние годы просто апогей всему.
    cska plus
    cska plus
       13 / 999
    сегодня в 15:33
    Концерт продолжается.
    drug01
    drug01
       121 / 999
    сегодня в 15:32
    Пусть в сборной наводит порядок!!!!
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