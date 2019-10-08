Кечинов: «Черчесов навёл бы порядок в „Спартаке“»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал возможное назначение на пост главного тренера московского клуба.

Пока не понимаю хороший это вариант для «Спартака» или нет, покажет только время. Я склоняюсь больше к российскому специалисту. Это Станислав Черчесов, к сожалению, он занят. Я думаю, он навёл бы порядок в команде.

Мне сложно говорить о Тедеско, я плохо знаю этого специалиста, знаю, что он работал в «Шальке», судя по тому, в какой сейчас ситуации находится команда, ему будет очень сложно.

Прежде всего надо психологически разгрузить футболистов, чтобы с них спал этот груз. Понятное дело, что они не ожидали, что будут на 12-м месте, практически в зоне вылета. Поэтому сейчас, в первую очередь, надо эмоционально и психологически немножко разгрузить, и в следующей игре с «Рубином» надо «кровь из носу» побеждать. Получится или не получится, мне сложно судить.