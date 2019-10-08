Петров: «Будем отталкиваться от своей игры, а не от слабостей шотландцев»

сегодня, 13:46

Защитник сборной России считает, что футболисты национальной команды намерены в первую очередь навязывать свою игру в матче отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года против команды Шотландии, а не отталкиваться от слабостей соперника.

Я не боюсь конкуренции в лице Марио Фернандеса на позиции правого защитника, она не мешает, а только придает стимул для роста. Вчера мы разбирали игру шотландцев, мы будем отталкиваться от своей игры, а не от слабостей соперника. Очень жду матча на «Лужниках», я в первый раз там буду находиться после реконструкции, мы рассчитываем на серьезную поддержку.

Ранее мы сообщали, что сборная России тренируется в полном составе.