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Петров: «Будем отталкиваться от своей игры, а не от слабостей шотландцев»

сегодня, 13:46
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб ШотландияШотландия10.10.2019 в 21:45 Не начался

Защитник сборной России Сергей Петров считает, что футболисты национальной команды намерены в первую очередь навязывать свою игру в матче отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года против команды Шотландии, а не отталкиваться от слабостей соперника.

Я не боюсь конкуренции в лице Марио Фернандеса на позиции правого защитника, она не мешает, а только придает стимул для роста. Вчера мы разбирали игру шотландцев, мы будем отталкиваться от своей игры, а не от слабостей соперника. Очень жду матча на «Лужниках», я в первый раз там буду находиться после реконструкции, мы рассчитываем на серьезную поддержку.

Ранее мы сообщали, что сборная России тренируется в полном составе

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ДАША Д
ДАША Д
   140 / 1002
сегодня в 13:49
Вышли - забили три - отдыхаем.
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