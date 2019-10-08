Баринов: «Прикалываюсь ли над игроками „Спартака“? Стараюсь поддерживать»

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Баринов рассказал об отношениях с футболистами «Спартака», которые выступают за национальную команду.

Прикалываюсь ли над игроками «Спартака»? Стараюсь поддерживать. Джикию подбадривал, мы с ним хорошо общаемся. Сказал, чтобы не отчаивался, что всё наладится.

Что касается «Локомотива», то приятно находиться на первом месте. Но у пяти команд примерно одинаковое количество очков. Но пока мы на первом месте. Дай бог, так и останется.