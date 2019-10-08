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Баринов: «Прикалываюсь ли над игроками „Спартака“? Стараюсь поддерживать»

сегодня, 14:05

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Баринов рассказал об отношениях с футболистами «Спартака», которые выступают за национальную команду.

Прикалываюсь ли над игроками «Спартака»? Стараюсь поддерживать. Джикию подбадривал, мы с ним хорошо общаемся. Сказал, чтобы не отчаивался, что всё наладится.

Что касается «Локомотива», то приятно находиться на первом месте. Но у пяти команд примерно одинаковое количество очков. Но пока мы на первом месте. Дай бог, так и останется.

Ранее Баринов рассказал, чем может удивить сборная Шотландии.

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Все комментарии
Footbolista
Footbolista ответил Заратустра
   5 / 999
сегодня в 15:21
Делайте ваши ставки))...
Заратустра
Заратустра ответил Footbolista
   23 / 999
сегодня в 15:20
В этом конкретном случае пропасть. Первая пятерка не изменится до конца сезона.
Footbolista
Footbolista ответил Заратустра
   5 / 999
сегодня в 15:11
Ждем Локо "тепленьких" после Юве)...10 очков это не пропасть...и Спартаку до 6 места ближе, чем до зоны вылета...
Заратустра
Заратустра ответил Footbolista
   23 / 999
сегодня в 15:10
И кстати, между 5 и 6 местом пропасть, если ты не заметил. А Спартаку до зоны вылета рукой подать.
Footbolista
Footbolista ответил Заратустра
   5 / 999
сегодня в 15:10
А то что практически половина команд РПЛ имеют 14 очков тебе не о чем не говорит...ладно, через тур поглядим, кто за что борется)...
Заратустра
Заратустра ответил Footbolista
   23 / 999
сегодня в 15:07
Разница в том, что 5 команд имеют примерно одинаковое кол-во очков и борются за чемпионство. А спартак в это время катится на дно таблицы и борется за выживание.
Footbolista
Footbolista ответил Заратустра
   5 / 999
сегодня в 15:02
Исправил уже...разница в чем?)...это тебе сегодня так кажется...а через тур например Локо на 5-м...Спартак на 6-м...ванга))...
Заратустра
Заратустра ответил Footbolista
   23 / 999
сегодня в 15:02
На шестом никак не окажется. И никто из первой пятерки.
Footbolista
Footbolista ответил Заратустра
   5 / 999
сегодня в 15:00
Локо через тур может быть на 5 месте и чего?)...
Заратустра
Заратустра ответил Footbolista
   23 / 999
сегодня в 14:57
Через тур будет находиться. В общем, где-то там, в районе дна. Какая разница?
Footbolista
Footbolista ответил Заратустра
   5 / 999
сегодня в 14:51
Спартак не находится в зоне переходных матчей...
Заратустра
Заратустра
   23 / 999
сегодня в 14:49
Локомотив Баринова идёт на первом месте в то время, как Спартак находится в зоне переходных матчей. Конечно он прикалывается над спартачами. Имеет полное право.
Romkurch
Romkurch
   276 / 999
сегодня в 14:12
Как бы они не прикололись над вами со своим судьей.
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