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Кирьяков: «Удивлён назначением Новикова в „Динамо“»

сегодня, 14:16

Российский тренер Сергей Кирьяков прокомментировал новость о том, что Кирилл Новиков назначен исполняющим обязанности главного тренера «Динамо». 

Удивлён. Что же это получается, за день до матча или в день игры он будет курировать молодежный состав, а после сразу же переключаться к подготовке главной команды? Не укладывается в голове, как это будет происходить. При этом такая нагрузка падает на плечи молодого парня, не нюхавшего пороха в премьер-лиге в качестве игрока и тренера. Поэтому ситуация выглядит немного сомнительной и удивительной.

Руководству нужно перевести дух и собраться с мыслями, чтобы принять какое-то решение. Однако совмещение мне по-прежнему непонятно. Наверное, непонятно и вам, и большинству людей. Ведь помимо матчей идет тренировочный процесс, в котором нужно участвовать. В случае Новикова необходимо принимать участие в двух процессах. Вопросов много.

Может быть, ситуация предусматривает курирование молодежного состава со стороны. Условно говоря, он будет давать указания по телефону, а сам будет работать с главной командой. В любом случае это отвлекает. Подчеркну, что эта нагрузка ложится на человека, у которого нет опыта работы на серьезном уровне. Молодого парня бросают в пекло и будут смотреть, как он оттуда выберется.

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   178 / 999
сегодня в 15:10
Ненавязчиво напомнил о себе.
ДСА
ДСА
   213 / 999
сегодня в 14:49
Динамо решило сэкономить.
EAGinLE
EAGinLE
   37 / 999
сегодня в 14:36
Посмотрим что будет .
112910415
112910415
   74 / 999
сегодня в 14:27
ну, тогда Петреску хотя бы
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