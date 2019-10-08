Кирьяков: «Удивлён назначением Новикова в „Динамо“»

Российский тренер прокомментировал новость о том, что назначен исполняющим обязанности главного тренера «Динамо».

Удивлён. Что же это получается, за день до матча или в день игры он будет курировать молодежный состав, а после сразу же переключаться к подготовке главной команды? Не укладывается в голове, как это будет происходить. При этом такая нагрузка падает на плечи молодого парня, не нюхавшего пороха в премьер-лиге в качестве игрока и тренера. Поэтому ситуация выглядит немного сомнительной и удивительной.

Руководству нужно перевести дух и собраться с мыслями, чтобы принять какое-то решение. Однако совмещение мне по-прежнему непонятно. Наверное, непонятно и вам, и большинству людей. Ведь помимо матчей идет тренировочный процесс, в котором нужно участвовать. В случае Новикова необходимо принимать участие в двух процессах. Вопросов много.

Может быть, ситуация предусматривает курирование молодежного состава со стороны. Условно говоря, он будет давать указания по телефону, а сам будет работать с главной командой. В любом случае это отвлекает. Подчеркну, что эта нагрузка ложится на человека, у которого нет опыта работы на серьезном уровне. Молодого парня бросают в пекло и будут смотреть, как он оттуда выберется.