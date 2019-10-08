Кирьяков: «Луческу в „Динамо“? Давайте не заниматься клоунадой»

Российский тренер Сергей Кирьяков прокомментировал слухи о том, что московский клуб может возглавить бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу.
Луческу в «Динамо»? Давайте не заниматься клоунадой. Человеку, который в последнее время работает не очень удачно, уже 74 года. На мой взгляд, это скорее «утка». Но если со стороны руководства «Динамо» были какие-то действия в этом направлении, то это вызывает еще больше недоумения. Чего ждать от возрастного тренера? Вот он приедет, и что сможет сделать? Непонятно.
Я все равно слабо верю в эту информацию. Может быть, это PR-ход со стороны того же агента, чтобы Луческу был упомянут в связи с тем или иным клубом. Сейчас много вбросов, преследующих конкретные цели. Думаю, что руководство «Динамо» взяло паузу и в ближайшее время будет решать, что делать в этом направлении.