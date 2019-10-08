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Кирьяков: «Луческу в „Динамо“? Давайте не заниматься клоунадой»

сегодня, 14:13

Российский тренер Сергей Кирьяков прокомментировал слухи о том, что московский клуб может возглавить бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу

Луческу в «Динамо»? Давайте не заниматься клоунадой. Человеку, который в последнее время работает не очень удачно, уже 74 года. На мой взгляд, это скорее «утка». Но если со стороны руководства «Динамо» были какие-то действия в этом направлении, то это вызывает еще больше недоумения. Чего ждать от возрастного тренера? Вот он приедет, и что сможет сделать? Непонятно.

Я все равно слабо верю в эту информацию. Может быть, это PR-ход со стороны того же агента, чтобы Луческу был упомянут в связи с тем или иным клубом. Сейчас много вбросов, преследующих конкретные цели. Думаю, что руководство «Динамо» взяло паузу и в ближайшее время будет решать, что делать в этом направлении.

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Romkurch
Romkurch
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сегодня в 15:14
Клоунада была когда Кирьяков тренером был, трудно найти что-то более бездарное.
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