Ибрагимович: «Я еще способен на многое в Италии и других странах»

сегодня, 13:06

Форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» заявил, что еще способен играть в ведущих чемпионатах мира на высоком уровне. Ибрагимович забил 35 мячей в 46 матчах за «Лос-Анджелес Гэлакси». Контракт шведа с клубом из MLS истекает в конце года.

Хотел бы я снова играть в Серии А? О, да, 100 процентов. Я уверен, что еще способен на многое в Италии и других странах. Я был бы успешнее многих игроков, которые там сейчас выступают. Мой контракт истекает в декабре, и пока я не знаю, что будет дальше.

Также ранее Златан принял участие в открытии собственной статуи в Швеции.