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Ибрагимович: «Я еще способен на многое в Италии и других странах»

сегодня, 13:06

Форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович заявил, что еще способен играть в ведущих чемпионатах мира на высоком уровне. Ибрагимович забил 35 мячей в 46 матчах за «Лос-Анджелес Гэлакси». Контракт шведа с клубом из MLS истекает в конце года.

Хотел бы я снова играть в Серии А? О, да, 100 процентов. Я уверен, что еще способен на многое в Италии и других странах. Я был бы успешнее многих игроков, которые там сейчас выступают. Мой контракт истекает в декабре, и пока я не знаю, что будет дальше.

Также ранее Златан принял участие в открытии собственной статуи в Швеции. 

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Все комментарии
Djon_V
Djon_V
   517 / 975
сегодня в 14:01
Возвращайся Златан, лично я буду рад
ДАША Д
ДАША Д
   136 / 975
сегодня в 13:48
Это вряд ли, это же не в шоу в МЛС выступать.
Lazurny
Lazurny
   399 / 975
сегодня в 13:33
Что-то желающих пока нет.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
   276 / 975
сегодня в 13:24
Хммм. В Красноярск?
VIPded
VIPded
   51 / 975
сегодня в 13:21
В Милан!!!
dimagas1
dimagas1
   81 / 975
сегодня в 13:20
Будет всяким договорентусам ложить по 3-4 за игру)))
fanliverpoolfan
fanliverpoolfan
   58 / 975
сегодня в 13:12
Ну сериал слабый чемп,квальярелла там забивает по 40 мячей за сезон,а Ибра чем хуже?заиграет конечно.
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