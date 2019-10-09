Пике: «Ни разу не надевал футболку „Реала“, у меня на нее аллергия»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике заявил, что ни разу не надевал футболку извечного противника сине-гранатовых мадридского «Реала».
Я играю лучше, если меня освистывают. Люди, которые болеют против меня, мотивируют больше. Чем лучше ты играешь, тем больше раздражаешь их. Меня освистывали в сборной, но это были мои лучшие годы в национальной команде.
Я ни разу не надевал футболку «Реала». Наверное, были случаи, когда я менялся футболками после матча с игроками «Реала», но я никогда её не носил. У меня на нее аллергия.
Также недавно Жерар заявил, что не собирается возвращаться в сборную Испании.
Это не аллергия.....
Конечно идревле осиновый кол и святая вода были более действенны против таких типов ,чем футболка Реала....
Но здесь походу совсем запущенный случай.....
Это не аллергия.....
Конечно идревле осиновый кол и святая вода были более действенны против таких типов ,чем футболка Реала....
Но здесь походу совсем запущенный случай.....
Футболки Реала хорош о подойдут на тряпочку))
Футболки Реала хорош о подойдут на тряпочку))