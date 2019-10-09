Пике: «Ни разу не надевал футболку „Реала“, у меня на нее аллергия»

Защитник «Барселоны» заявил, что ни разу не надевал футболку извечного противника сине-гранатовых мадридского «Реала».

Я играю лучше, если меня освистывают. Люди, которые болеют против меня, мотивируют больше. Чем лучше ты играешь, тем больше раздражаешь их. Меня освистывали в сборной, но это были мои лучшие годы в национальной команде.

Я ни разу не надевал футболку «Реала». Наверное, были случаи, когда я менялся футболками после матча с игроками «Реала», но я никогда её не носил. У меня на нее аллергия.