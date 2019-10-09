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Пике: «Ни разу не надевал футболку „Реала“, у меня на нее аллергия»

сегодня, 12:12

Защитник «Барселоны» Жерар Пике заявил, что ни разу не надевал футболку извечного противника сине-гранатовых мадридского «Реала».

Я играю лучше, если меня освистывают. Люди, которые болеют против меня, мотивируют больше. Чем лучше ты играешь, тем больше раздражаешь их. Меня освистывали в сборной, но это были мои лучшие годы в национальной команде.

Я ни разу не надевал футболку «Реала». Наверное, были случаи, когда я менялся футболками после матча с игроками «Реала», но я никогда её не носил. У меня на нее аллергия.

Также недавно Жерар заявил, что не собирается возвращаться в сборную Испании.

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Все комментарии
Gelious
Gelious
   222 / 981
сегодня в 12:39
Пуке, больше трепа давай. После твоих громких высказываний Мадрид начинал обычно играть лучше, а ты с барсой проваливался. Видно, ничему так и не научился.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   32 / 981
сегодня в 12:30
Из сказанного - он питается отрицательной энергией...самое приятное для него это освистывание и раздражение людей....
Это не аллергия.....
Конечно идревле осиновый кол и святая вода были более действенны против таких типов ,чем футболка Реала....
Но здесь походу совсем запущенный случай.....
fanliverpoolfan
fanliverpoolfan
   60 / 981
сегодня в 12:29
Я тоже не надевал футболку муму
serset
serset
   628 / 981
сегодня в 12:23
Псевдореволюционер..
Y.N.W.A.
Y.N.W.A.
   29 / 981
сегодня в 12:23
Аллергия на адекватное поведение у тебя, недопрезидент.
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
   233 / 981
сегодня в 12:15
Так же как и у всех))
Футболки Реала хорош о подойдут на тряпочку))
cska plus
cska plus
   13 / 981
сегодня в 12:14
У большинства на пике аллергия.
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