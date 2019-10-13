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Шотландия отправила шесть мячей в ворота Сан-Марино

вчера, 20:49
ШотландияЛоготип футбольный клуб Шотландия6 : 0Логотип футбольный клуб Сан-МариноСан-МариноМатч завершен

Сборная Шотландии одержала крупную победу над командой Сан-Марино в матче 8-го тура отборочного турнира Евро-2020.

Шотландия (9 очков) располагается на четвертом месте в своей группе, сборная Сан-Марино (0 очков) - последняя.

Глазго, стадион Хэмпден Парк

Шотландия - Сан-Марино 6:0 (3:0)
Голы: МакГинн 12, МакГинн 27, МакГинн 45+1, Шэнкленд 65, Финдлей 67, Армстронг 87

Шотландия: Маклафлин, Палмер, Девлин, Финдлей, Робертсон, МакТоминэй, МакГрегор (Расселл 70), Кристи, МакГинн (Армстронг 70), Форрест, Шэнкленд
Главный тренер: Кларк Стив.

Сан-Марино: Симончини, Баттистини, Чензони, Бролли, Д'Аддарио (Грандони 46), Муларони, Голинуччи, Гасперони, Берарди, Джарди (Хирш 46), Нанни
Главный тренер: Варрелла Франко.

Предупреждения: МакТоминэй 25, Джиарди 34, Голинуччи 53

В параллельном матче сборная России обыграла команду Кипра.

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Все комментарии
Т34
Т34
   21 / 801
вчера в 22:44
Утешительный приз)))
Чингачгук
Чингачгук
   128 / 801
вчера в 21:21
Шотландию с победой!
cska plus
cska plus
   2 / 801
вчера в 20:51
Марине все по 5-6 отправляют.
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