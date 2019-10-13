Шотландия отправила шесть мячей в ворота Сан-Марино

Сборная Шотландии одержала крупную победу над командой Сан-Марино в матче 8-го тура отборочного турнира Евро-2020.
Шотландия (9 очков) располагается на четвертом месте в своей группе, сборная Сан-Марино (0 очков) - последняя.
Глазго, стадион Хэмпден Парк
Шотландия - Сан-Марино 6:0 (3:0)
Голы: МакГинн 12, МакГинн 27, МакГинн 45+1, Шэнкленд 65, Финдлей 67, Армстронг 87
Шотландия: Маклафлин, Палмер, Девлин, Финдлей, Робертсон, МакТоминэй, МакГрегор (Расселл 70), Кристи, МакГинн (Армстронг 70), Форрест, Шэнкленд
Главный тренер: Кларк Стив.
Сан-Марино: Симончини, Баттистини, Чензони, Бролли, Д'Аддарио (Грандони 46), Муларони, Голинуччи, Гасперони, Берарди, Джарди (Хирш 46), Нанни
Главный тренер: Варрелла Франко.
Предупреждения: МакТоминэй 25, Джиарди 34, Голинуччи 53
В параллельном матче сборная России обыграла команду Кипра.