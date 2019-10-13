Тульский «Арсенал» уступил латвийской «Елгаве» в товарищеском матче

сегодня, 17:21

В товарищеском матче на стадионе УТЦ «Новогорск» в Химках тульский «Арсенал» проиграл латвийской «Елгаве».

«Арсенал» - «Елгава» 1:2 (0:1)

Голы: Иванов (25, с пенальти) - 0:1, Луценко (70) - 1:1, Иванов (78) - 1:2.

«Арсенал»: Шамов, Комбаров, Денисов, Довбня, Хагуш (Альварес, 65), Пантелеев (Тудорие, 46), Берхамов (Бауэр, 55), Банда (Володько, 65), К.Кангва (Ткачев, 65), Хлусевич (Луценко, 46), Аджоев (Э.Кангва, 65).

«Елгава»: Малынш (Куракин, 46), Фернандес, Роде (Редько, 52), Осипов, Микицей, Литвинский, Козлов (Жаров, 55), Яков (Индранс, 46), Эмсис, Марусич (Ричицкий, 46), Иванов.

Предупреждены: Володько - Роде, Литвинский.

Товарищеская встреча проходила без зрителей. Автором единственного гола тульского «Арсенала» стал нападающий Евгений Луценко.

Также недавно появилась новость о том, что китайский автохолдинг намерен стать спонсором тульского «Арсенала».