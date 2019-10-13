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Бельгия на классе победила Казахстан

сегодня, 17:50
КазахстанЛоготип футбольный клуб Казахстан0 : 2Логотип футбольный клуб БельгияБельгияМатч завершен

Сборная Бельгии обыграла команду Казахстана в рамках 8-го тура отборочного турнира на Евро-2020. Бельгийцы идут без осечек (24 очка) и занимают первое место, казахстанцы (7 баллов) - четвертые.

Нур-Султан, стадион Астана Арена

Казахстан - Бельгия 0:2
Голы: Батшуайи 21, Менье 53

Казахстан: Непогодов, Марочкин, Малый, Керимжанов, Бейсебеков, Жуков (Жангылышбай 84), Абикен, Шомко, Федин (Перцух 71), Исламхан, Суюмбаев (Вороговский 61)
Главный тренер: Билек Михал.

Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Вермален (Мехеле 90+2), Вертонген, Менье, Прат, Витсель, Т. Азар, Мертенс (Карраско 78), Батшуайи (Бентеке 78), Э. Азар
Главный тренер: Мартинес Роберто.

Предупреждения: Батшуайи 11, Жуков 36, Малый 58, Витсель 82, Бейсебеков 83, Абикен 90+2

В предыдущей встрече Бельгия забила девять мячей в ворота Сан-Марино.

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Все комментарии
drug01
drug01
   46 / 851
сегодня в 18:01
Так должно было быть!
foxcon
foxcon
   768 / 851
сегодня в 17:56
Казахи не плохо смотрелись
azures
azures
   123 / 851
сегодня в 17:52
Кто бы сомневался.
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