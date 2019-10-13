Бельгия на классе победила Казахстан

сегодня, 17:50

Сборная Бельгии обыграла команду Казахстана в рамках 8-го тура отборочного турнира на Евро-2020. Бельгийцы идут без осечек (24 очка) и занимают первое место, казахстанцы (7 баллов) - четвертые.

Нур-Султан, стадион Астана Арена

Казахстан - Бельгия 0:2

Голы: Батшуайи 21, Менье 53

Казахстан: Непогодов, Марочкин, Малый, Керимжанов, Бейсебеков, Жуков (Жангылышбай 84), Абикен, Шомко, Федин (Перцух 71), Исламхан, Суюмбаев (Вороговский 61)

Главный тренер: Билек Михал.

Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Вермален (Мехеле 90+2), Вертонген, Менье, Прат, Витсель, Т. Азар, Мертенс (Карраско 78), Батшуайи (Бентеке 78), Э. Азар

Главный тренер: Мартинес Роберто.

Предупреждения: Батшуайи 11, Жуков 36, Малый 58, Витсель 82, Бейсебеков 83, Абикен 90+2

В предыдущей встрече Бельгия забила девять мячей в ворота Сан-Марино.