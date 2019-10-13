Бразилия ушла от поражения в матче с Нигерией

Сборная Бразилии сыграла вничью с командой Нигерии в товарищеском матче.
Бразилия - Нигерия 1:1 (0:1)
Голы: Арибо 35, Каземиро 48.
Бразилия: Эдерсон, Дани Алвес, Маркиньос, Лоди, Тиагу Силва, Каземиро, Артур (Фабиньо 80), Габриэл Жезус (Лукас Пакета 88), Неймар (Коутиньо, 12), Эвертон (Ришарлисон 46), Роберто Фирмино (Габриэл Барбоза 62).
Нигерия: Узохо (Окойе 63), Аджайи, Авазьем, Коллинз, Трост-Эконг, Ндиди, Арибо, Осимен (Онуачу 74), Саймон (Деннис 79), Ивоби (Азиз 84), Чиквуэзе (Олайинка 89).
Предупреждение: Ндиди, 88.
Напомним, что недавно сборная Бразилии разошлась миром с Сенегалом.