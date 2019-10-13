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Бразилия ушла от поражения в матче с Нигерией

сегодня, 17:32
БразилияЛоготип футбольный клуб Бразилия1 : 1Логотип футбольный клуб НигерияНигерияМатч завершен

Сборная Бразилии сыграла вничью с командой Нигерии в товарищеском матче.

Бразилия - Нигерия 1:1 (0:1)
Голы: Арибо 35, Каземиро 48.

Бразилия: Эдерсон, Дани Алвес, Маркиньос, Лоди, Тиагу Силва, Каземиро, Артур (Фабиньо 80), Габриэл Жезус (Лукас Пакета 88), Неймар (Коутиньо, 12), Эвертон (Ришарлисон 46), Роберто Фирмино (Габриэл Барбоза 62).

Нигерия: Узохо (Окойе 63), Аджайи, Авазьем, Коллинз, Трост-Эконг, Ндиди, Арибо, Осимен (Онуачу 74), Саймон (Деннис 79), Ивоби (Азиз 84), Чиквуэзе (Олайинка 89).

Предупреждение: Ндиди, 88.

Напомним, что недавно сборная Бразилии разошлась миром с Сенегалом.

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Все комментарии
Sergey Z
Sergey Z
   242 / 851
сегодня в 18:12
Товарняк, ставки!
Alex12357
Alex12357
   322 / 851
сегодня в 18:10
Думаю почему Россияне так не уважают Бразилию ,и понимаю ,Бразилия 5-ти кратный ЧМ ,и в крайнем товарищеском матче Бразилия разгромила Россию 3-0 ,а затем ещё Уругвай уделал Россию 3-0,так научите играть всяких Дзюб и им равным,возможно тогда и придут достойные победы!
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар ответил Alex12357
   102 / 851
сегодня в 18:02
В этих двух играх понравились два игрока Бразилии,1-ый Маркос Аоас Корреа-привёз два гола ,2-ой Коутиньо из 11- ти ударов в створ ворот-забитых -0,и это Бразилия ,ТИТЕ -пора в отставку!
Эта Бразилия выиграла кубок Америки, без Неймара между прочим
Alex12357
Alex12357
   322 / 851
сегодня в 17:49
В этих двух играх понравились два игрока Бразилии,1-ый Маркос Аоас Корреа-привёз два гола ,2-ой Коутиньо из 11- ти ударов в створ ворот-забитых -0,и это Бразилия ,ТИТЕ -пора в отставку!
волгодон 2
волгодон 2 ответил Jeck Denielse
   72 / 851
сегодня в 17:48
Без Дугласа Сантоса и Малкома Бразилия так и будет слабо играть....))
..и паровозника Гилю в рамке не хватает,погорячились они,отпустив топчика)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   9 / 851
сегодня в 17:44
Без Дугласа Сантоса и Малкома Бразилия так и будет слабо играть....))
particular
particular
   5 / 851
сегодня в 17:39
... от поражения ушла, но за 2-ой тайм, так до победы и не дошла..:)
sihafazatron
sihafazatron
   27 / 851
сегодня в 17:38
НЕймар опять травма что ли?
волгодон 2
волгодон 2
   72 / 851
сегодня в 17:35
Молодец Каземиров,хоть и кабинетный персонаж,но ставочку мне затащил.
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