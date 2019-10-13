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Аргентина разгромила Эквадор в товарищеской встрече

вчера, 18:57
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина6 : 1Логотип футбольный клуб ЭквадорЭквадорМатч завершен

Сборная Аргентины уверенно победила национальную команду Эквадора в товарищеской игре.

Эльче, стадион Мартинес Валеро

Аргентина - Эквадор 6:1 (3:0)
Голы: Аларио 20, Эспиноса 27 (автогол), Паредес 32 (пенальти), Пеццелья 66, Домингес 82, Окампос 86 - Мена 49

Аргентина: Марчесин, Акунья, Каннеманн, Пеццелья (Балерди 82), Фойт (Саравия 77), Окампос, Де Пауль, Паредес, Гонсалес (Варгас 70), Л. Мартинес (Дибала 46), Аларио (Домингес 57)

Эквадор: Анхуло, Эспиноза (Лопез 46), Альварес, Арреага, Эступинан (Паласиос 65), Кайседо, Мендес (Киньонес 46), Плата (Альварадо 65), Сорноса (Валенсия 46), Кастильо (Мена 46), Эстрада Мартинес.

Предупреждения: Паредес 12, Аймар 31, Мендес Карабали 40, Пеццелья 61

В предыдущем товарищеском матче аргентинцы вырвали ничью в поединке против сборной Германии.

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Все комментарии
NGYRZ
NGYRZ ответил Insanely cool
   40 / 801
вчера в 23:03
"Люблю Месси, обажаю его, почему он женился на Антонелле Рокуццо, он должен был на мне" - Тага Дага
Ахазахах...😂😂
Insanely cool
Insanely cool
   490 / 801
вчера в 21:58
"Люблю Месси, обажаю его, почему он женился на Антонелле Рокуццо, он должен был на мне" - Тага Дага
Тага Дага
Тага Дага ответил League1
   364 / 801
вчера в 21:37
Дельфин Марокканский
League1
League1 ответил Тага Дага
   35 / 801
вчера в 21:17
Мессиииииииии....
Меси осассссунский!!!
Тага Дага
Тага Дага ответил League1
   364 / 801
вчера в 21:15
Мессиииииииии....
League1
League1 ответил Тага Дага
   35 / 801
вчера в 21:13
Мессииииии.....вот тебе ответ.
Осссасунский!!!! Это всегда дописывай и будешь молодец.
Тага Дага
Тага Дага ответил dimagas1
   364 / 801
вчера в 21:07
Ты сделай ему так....😉😂😂
dimagas1
dimagas1 ответил Тага Дага
   91 / 801
вчера в 20:54
Мессииииии.....вот тебе ответ.
Мессииии...нет и это плюс.
Дописал бы до конца)))
Тага Дага
Тага Дага ответил League1
   364 / 801
вчера в 20:37
Мессииииии.....вот тебе ответ.
League1
League1 ответил Тага Дага
   35 / 801
вчера в 20:27
Это ты сама себе пишешь. ....
Ты как честный человек должен был написать: я очень люблю гнома, но вынужден признать, что для сборной Аргентины он балласт. А ты пишешь какую-то ерунду.
Тага Дага
Тага Дага ответил League1
   364 / 801
вчера в 20:10
Это ты сама себе пишешь. ....
Тага Дага
Тага Дага
   364 / 801
вчера в 20:09
Играл бы Месси,сказали бы петухообразные что Месси может забит в товарняках,и всеким Эквадорам,хотя Эквадор на голову выше того же Люксембурга...Месси не статист,как Марокканская подстилка.
cevin cigan
cevin cigan ответил Gelious
   18 / 801
вчера в 20:07
_Inquisitor_ ниже забыл, как сам на днях полез в ветку, посвященную победе Португалии. Ничего страшного. Он просто забыл. С кем не бывает.
Играли то в Испании,в Эльче. О каких он гостях несёт?
League1
League1 ответил Тага Дага
   35 / 801
вчера в 20:02
Был бы Месси,был бы 10-1...мои поздравления Аргентине.
Не позорься.
Gelious
Gelious
   73 / 801
вчера в 19:56
_Inquisitor_ ниже забыл, как сам на днях полез в ветку, посвященную победе Португалии. Ничего страшного. Он просто забыл. С кем не бывает.
NGYRZ
NGYRZ
   40 / 801
вчера в 19:55
Тага Дага
Сегодня 19:36
Был бы Месси,был бы 10-1...мои поздравления Аргентине.
___________

Когда был Месси - 3:1

Когда не было Месси - 6:1!


P.S.
Сколько уже можно позориться персофанам Месси🤦🤦🤦
fanliverpoolfan забанен навсегда
fanliverpoolfan забанен навсегда
   163 / 801
вчера в 19:52
Без гнома Аргентина громит всех
NGYRZ
NGYRZ
   40 / 801
вчера в 19:50
Ухахахахах...😂

Может помните, как персофаны Месси его три гола в отборе на ЧМ грозному Эквадору, возвели до уровня хет-трика сборной Германии!

А тут Аргентинцы выносят Эквадор 6-1 без этого распиаренного пешехода!


Вот вам еще очередное доказательство, что без этого БАЛЛАСТА, Аргентина играет лучше!


ФАКТ!

4-я игра без Месси и - 0 поражений!
Забито 12 голов!

С Месси 6 игр - 2 поражение!
Забито 7 голов!
_Inquisitor_
_Inquisitor_
   256 / 801
вчера в 19:47
    Zenit_84
    Zenit_84
       124 / 801
    вчера в 19:45
    Наконец-то
    NGYRZ
    NGYRZ
       40 / 801
    вчера в 19:44
    Волгодонке быстро подтянулись его колеги по персофанскому цеху Месси и начали неистово лайкать его коммент! ЦИРК😂😂😂
    STVA 1
    STVA 1
       98 / 801
    вчера в 19:38
    Покуражились)))
    Тага Дага
    Тага Дага
       364 / 801
    вчера в 19:36
    Был бы Месси,был бы 10-1...мои поздравления Аргентине.
    ДСА
    ДСА
       183 / 801
    вчера в 19:27
    Слишком много забили
    juvenale
    juvenale
       13 / 801
    вчера в 19:21
    нет гнома,есть команда
    112910415
    112910415
       49 / 801
    вчера в 19:13
    одобряем и поддерживаем
    Romkurch
    Romkurch
       47 / 801
    вчера в 19:10
    Аргентину с победой!
    Alex12357
    Alex12357
       260 / 801
    вчера в 19:10
    И как же без Меськи ???Меська этого не переживёт!
    League1
    League1
       35 / 801
    вчера в 19:09
    С гномом 3:1, без гнома - 6:1. Вот такая "польза" от меськи.
    Комментировать больше нечего.
    dimagas1
    dimagas1
       91 / 801
    вчера в 19:09
    Прибавили и все без пешехода)))А представте еще и Икарди?))
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