Аргентина разгромила Эквадор в товарищеской встрече

Сборная Аргентины уверенно победила национальную команду Эквадора в товарищеской игре.
Эльче, стадион Мартинес Валеро
Аргентина - Эквадор 6:1 (3:0)
Голы: Аларио 20, Эспиноса 27 (автогол), Паредес 32 (пенальти), Пеццелья 66, Домингес 82, Окампос 86 - Мена 49
Аргентина: Марчесин, Акунья, Каннеманн, Пеццелья (Балерди 82), Фойт (Саравия 77), Окампос, Де Пауль, Паредес, Гонсалес (Варгас 70), Л. Мартинес (Дибала 46), Аларио (Домингес 57)
Эквадор: Анхуло, Эспиноза (Лопез 46), Альварес, Арреага, Эступинан (Паласиос 65), Кайседо, Мендес (Киньонес 46), Плата (Альварадо 65), Сорноса (Валенсия 46), Кастильо (Мена 46), Эстрада Мартинес.
Предупреждения: Паредес 12, Аймар 31, Мендес Карабали 40, Пеццелья 61
В предыдущем товарищеском матче аргентинцы вырвали ничью в поединке против сборной Германии.
Дописал бы до конца)))
Дописал бы до конца)))
Сегодня 19:36
Был бы Месси,был бы 10-1...мои поздравления Аргентине.
___________
Когда был Месси - 3:1
Когда не было Месси - 6:1!
P.S.
Сколько уже можно позориться персофанам Месси🤦🤦🤦
Сегодня 19:36
Был бы Месси,был бы 10-1...мои поздравления Аргентине.
___________
Когда был Месси - 3:1
Когда не было Месси - 6:1!
P.S.
Сколько уже можно позориться персофанам Месси🤦🤦🤦
Может помните, как персофаны Месси его три гола в отборе на ЧМ грозному Эквадору, возвели до уровня хет-трика сборной Германии!
А тут Аргентинцы выносят Эквадор 6-1 без этого распиаренного пешехода!
Вот вам еще очередное доказательство, что без этого БАЛЛАСТА, Аргентина играет лучше!
ФАКТ!
4-я игра без Месси и - 0 поражений!
Забито 12 голов!
С Месси 6 игр - 2 поражение!
Забито 7 голов!
Может помните, как персофаны Месси его три гола в отборе на ЧМ грозному Эквадору, возвели до уровня хет-трика сборной Германии!
А тут Аргентинцы выносят Эквадор 6-1 без этого распиаренного пешехода!
Вот вам еще очередное доказательство, что без этого БАЛЛАСТА, Аргентина играет лучше!
ФАКТ!
4-я игра без Месси и - 0 поражений!
Забито 12 голов!
С Месси 6 игр - 2 поражение!
Забито 7 голов!
Комментировать больше нечего.
Комментировать больше нечего.