Дубль Нойштедтера принес «Динамо» победу над «Пюником»

Московское «Динамо» и армянский «Пюник» провели товарищеский матч.
Бело-голубые одержали победу со счетом 2:0. Дубль на свой счет записал полузащитник Роман Нойштедтер.
Товарищеский матч
Динамо (Москва) - Пюник (Ереван, Армения) 2:0 (0:0)
Голы: Нойштедтер, 67; Нойштедтер, 71.
«Динамо»: Шунин, Плиев, Рыков, Паршивлюк, Ордец, Филипп, Панченко, Нойштедтер, Рауш, Хильемарк, Игбун.
«Пюник»: Шепляков, Григорян, Станков, Нирисарике, Марку, Симонян, Аракелян, Узочукву, Шевчук, Махмудов, Бурзанович.
Стоит отметить, что недавно Нойштедтер заявлял, что футболисты «Динамо» должны играть агрессивнее.
Динамо нужно в чемпионат Армении .
Хоть там побеждать будет .
Динамо нужно в чемпионат Армении .
Хоть там побеждать будет .