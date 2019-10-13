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Дубль Нойштедтера принес «Динамо» победу над «Пюником»

вчера, 18:18

Московское «Динамо» и армянский «Пюник» провели товарищеский матч.

Бело-голубые одержали победу со счетом 2:0. Дубль на свой счет записал полузащитник Роман Нойштедтер.

Товарищеский матч

Динамо (Москва) - Пюник (Ереван, Армения) 2:0 (0:0)

Голы: Нойштедтер, 67; Нойштедтер, 71.

«Динамо»: Шунин, Плиев, Рыков, Паршивлюк, Ордец, Филипп, Панченко, Нойштедтер, Рауш, Хильемарк, Игбун.

«Пюник»: Шепляков, Григорян, Станков, Нирисарике, Марку, Симонян, Аракелян, Узочукву, Шевчук, Махмудов, Бурзанович.

Стоит отметить, что недавно Нойштедтер заявлял, что футболисты «Динамо» должны играть агрессивнее.

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Gotlib
Gotlib ответил ДАША Д
   195 / 801
вчера в 18:48
Не тот человек за Динамо забивает.
Главное, чтобы за Динамо забивали, а кто это уже вопрос не самый главный. И чем тебе Ной не угодил?
EAGinLE
EAGinLE
   26 / 801
вчера в 18:25
Арарат в Москве в ПФЛ Центр .
Динамо нужно в чемпионат Армении .
Хоть там побеждать будет .
ДАША Д
ДАША Д
   187 / 801
вчера в 18:24
Не тот человек за Динамо забивает.
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