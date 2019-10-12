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Испания сыграла вничью с Норвегией

вчера, 23:40
НорвегияЛоготип футбольный клуб Норвегия1 : 1Логотип футбольный клуб ИспанияИспанияМатч завершен

Сборная Испании сыграла вничью с командой Норвегии в матче 7-го тура отборочного турнира Евро-2020.

Испания (19 очков) располагается на первом месте в своей группе, Норвегия (10 очков) - четвертая.

Осло, стадион Уллеваал

Норвегия - Испания 1:1 (0:0)
Голы: Кинг 90+4 (пенальти) - Сауль 47

Норвегия: Ярстейн, Эльабделлауи, Нордтвейт (Ховланд 30), Аэр, Алисами, Йохансен (Серлот 63), Хенриксен (Йонсен 83), Берге, Сельнес, Эдегор, Кинг
Главный тренер: Лагербек Ларс.

Испания: Кепа, Навас, Альбиоль, Рамос, Бернат (Мартинес 88), Руис, Бускетс, Сауль, Родриго, Ойарсабаль (Родри 78), Себальос (Касорла 64)
Главный тренер: Роберт Морено.

Предупреждения: Родриго 35, Кинг 42, Бускетс 61, Рамос 81, Руис 81, Кепа 90+3

В параллельном матче Армения упустила победу над Лихтенштейном.

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Все комментарии
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
   32 / 867
сегодня в 06:32
Неожиданно.
Sergey Z
Sergey Z
   304 / 867
сегодня в 06:25
Молодцы норвежцы!
Vis.
Vis. ответил Евгений Быстров
   602 / 867
сегодня в 06:13
А Барселона щас круто играет?
Уже 2,5 года некруто играет, спасибо Вальверде.
Евгений Быстров
Евгений Быстров ответил Vis.
   298 / 867
сегодня в 05:39
А Барселона щас круто играет?
112910415
112910415
   36 / 867
сегодня в 05:36
до конца доигрывать надо !
beefs
beefs
   260 / 867
сегодня в 05:18
Надо же...
ДАША Д
ДАША Д
   213 / 867
сегодня в 04:51
Небольшая сенсация случилась.
ОПС
ОПС
   433 / 867
сегодня в 04:00
Нормальный ход.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
   360 / 867
сегодня в 03:57
раслабились чуток. Буккеры заработали
dalex83
dalex83
   488 / 867
сегодня в 02:50
Испания дно !!!! Такую испанию пожалуй даже Кипр обыграет
Vis.
Vis.
   602 / 867
сегодня в 02:15
Когда костяк состоял из Барселоны, вот это была сборная, а сейчас даже смотреть тошно
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman ответил Y.N.W.A.
   135 / 867
сегодня в 01:41
Помельчала испанская сборная. Из этих игроков в основу той чемпионской сборной рубежа 10-х годов вряд ли кто прошел бы.
Рамос и Касорла)))
Если серьезно - да.
da da da
da da da ответил Летучий-Голландец.
   341 / 867
сегодня в 01:32
Времена Испании давно уже прошли. И я не говорю это из за этой ничьи сегодня) То великолепное поколение выиграли 3 крупных турнира подряд.. а сейчас что?)
и сейчас ТОП,лучшая сборная Европы,и мира после Фрацнии и по составу и по игре.
к тому же этим летом выиграли 2Евро(до19 и до 21).)
ресурсы огромные у этой сборной.)
Курбaн Бердыев
Курбaн Бердыев ответил particular
   128 / 867
сегодня в 00:52
Некогда горячие испанцы, играли с незамерзающими викингами, но поединок получился средний - и по игре, и по накалу, и по результату..:)
От Красной Фурии остался только бледно-розовый оттенок)
alfranza
alfranza
сегодня в 00:50
Скандинавы прям удивляют))
Romkurch
Romkurch
   61 / 867
сегодня в 00:09
Испанию с выходом в финальную часть.
Брулин
Брулин
   77 / 867
сегодня в 00:08
Поздравления Норвегии! Не ждал от лыжной страны такой игры !
Поджигатель царского двора
Поджигатель царского двора ответил волгодон 2
   432 / 867
сегодня в 00:07
непечатное слово
Если от тебя бомбит кого-то, то ты всё делаешь правильно :)
Морозовский
Морозовский
   13 / 867
сегодня в 00:04
Счёт по игре.
ceret
ceret
вчера в 23:58
У Испании не было желания выиграть этот матч
Pancher_95
Pancher_95 ответил волгодон 2
   397 / 867
вчера в 23:52
    Летучий-Голландец.
    Летучий-Голландец.
       83 / 867
    вчера в 23:51
    Времена Испании давно уже прошли.
    И я не говорю это из за этой ничьи сегодня)
    То великолепное поколение выиграли 3 крупных турнира подряд.. а сейчас что?)
    particular
    particular
       4 / 867
    вчера в 23:51
    Некогда горячие испанцы, играли с незамерзающими викингами, но поединок получился средний - и по игре, и по накалу, и по результату..:)
    Объективное мнение
    Объективное мнение
       194 / 867
    вчера в 23:47
    Хотелось бы увидите Норвегию на евро
    Y.N.W.A.
    Y.N.W.A.
       41 / 867
    вчера в 23:43
    Помельчала испанская сборная. Из этих игроков в основу той чемпионской сборной рубежа 10-х годов вряд ли кто прошел бы.
    волгодон 2
    волгодон 2
       53 / 867
    вчера в 23:41
    непечатное слово
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