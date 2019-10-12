Испания сыграла вничью с Норвегией

Сборная Испании сыграла вничью с командой Норвегии в матче 7-го тура отборочного турнира Евро-2020.
Испания (19 очков) располагается на первом месте в своей группе, Норвегия (10 очков) - четвертая.
Осло, стадион Уллеваал
Норвегия - Испания 1:1 (0:0)
Голы: Кинг 90+4 (пенальти) - Сауль 47
Норвегия: Ярстейн, Эльабделлауи, Нордтвейт (Ховланд 30), Аэр, Алисами, Йохансен (Серлот 63), Хенриксен (Йонсен 83), Берге, Сельнес, Эдегор, Кинг
Главный тренер: Лагербек Ларс.
Испания: Кепа, Навас, Альбиоль, Рамос, Бернат (Мартинес 88), Руис, Бускетс, Сауль, Родриго, Ойарсабаль (Родри 78), Себальос (Касорла 64)
Главный тренер: Роберт Морено.
Предупреждения: Родриго 35, Кинг 42, Бускетс 61, Рамос 81, Руис 81, Кепа 90+3
В параллельном матче Армения упустила победу над Лихтенштейном.
Если серьезно - да.
Если серьезно - да.
к тому же этим летом выиграли 2Евро(до19 и до 21).)
ресурсы огромные у этой сборной.)
к тому же этим летом выиграли 2Евро(до19 и до 21).)
ресурсы огромные у этой сборной.)
И я не говорю это из за этой ничьи сегодня)
То великолепное поколение выиграли 3 крупных турнира подряд.. а сейчас что?)
И я не говорю это из за этой ничьи сегодня)
То великолепное поколение выиграли 3 крупных турнира подряд.. а сейчас что?)