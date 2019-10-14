Гюндоган высказался о скандале с фотографией Тосуна в соцсети

сегодня, 10:57

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Германии попал под критику со стороны журналистов после того, как поставил «лайк» записи форварда сборной Турции в социальной сети. По мнению представителей СМИ , запись имела политический посыл.

В минувшую пятницу Тосун отпраздновал свой гол в ворота национальной команды Албании, по-армейски отдав честь вместе с партнерами. Позже он опубликовал фотографию этого празднования в Instagram. СМИ интерпретировали действия Тосуна и его партнеров как поддержку военной агрессии Турции против сирийских курдов. Гюндоган, поставив «лайк» фотографии, был раскритикован журналистами. Позже футболист сборной Германии защитился от нападок.

Я просто поставил «лайк» фотографии друга, с которым я вместе жил в Манчестере. У Тосуна непростые времена в «Эвертоне», где он почти не играет, а тут он забил победный гол за сборную. В моих действиях не было политической подоплеки. Я просто поддержал друга.

Ранее сообщалось, что одноклубник Гюндогана Бернарду Силва принес извинения за свой скандальный твит.