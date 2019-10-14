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Гюндоган высказался о скандале с фотографией Тосуна в соцсети

сегодня, 10:57

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Германии Илкай Гюндоган попал под критику со стороны журналистов после того, как поставил «лайк» записи форварда сборной Турции Дженка Тосуна в социальной сети. По мнению представителей СМИ, запись имела политический посыл.

В минувшую пятницу Тосун отпраздновал свой гол в ворота национальной команды Албании, по-армейски отдав честь вместе с партнерами. Позже он опубликовал фотографию этого празднования в Instagram. СМИ интерпретировали действия Тосуна и его партнеров как поддержку военной агрессии Турции против сирийских курдов. Гюндоган, поставив «лайк» фотографии, был раскритикован журналистами. Позже футболист сборной Германии защитился от нападок.

Я просто поставил «лайк» фотографии друга, с которым я вместе жил в Манчестере. У Тосуна непростые времена в «Эвертоне», где он почти не играет, а тут он забил победный гол за сборную. В моих действиях не было политической подоплеки. Я просто поддержал друга.  

Ранее сообщалось, что одноклубник Гюндогана Бернарду Силва принес извинения за свой скандальный твит.

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zzzzenittt
zzzzenittt
сегодня в 12:40
"свободный мир" такой, какой он есть
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
   127 / 794
сегодня в 12:32
Где-то на нарах в 2025 году
- Пасть порву, лайк поставлю!!!
sihafazatron
sihafazatron
   20 / 794
сегодня в 11:00
сейчас за лайк могут и уволить, и оштрафовать....
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