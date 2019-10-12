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Роналду забил 700-й гол в карьере

сегодня, 09:02
ПортугалияЛоготип футбольный клуб Португалия3 : 0Логотип футбольный клуб ЛюксембургЛюксембургМатч завершен

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду забил гол в ворота Люксембурга (3:0) в матче отборочного раунда Евро-2020.

Таким образом, этот мяч стал 700-м в карьере португальца. Для этого нападающему потребовалось 973 игры.

Впрочем, по версии Примеры у футболиста 699 результативных ударов. Разногласия связаны с голом, который был забит в игре с «Реал Сосьедадом» (сентябрь 2010 года). Тогда Роналду отличился со штрафного – мяч влетел в ворота рикошетом от Пепе, на которого в итоге и записала гол Примера. Однако «Реал» и издание Marca приписывают этот гол форварду.

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Карабахский Дрон
Карабахский Дрон
сегодня в 19:48
Лихо
AMaaa_777
AMaaa_777
   610 / 873
сегодня в 18:20
Так вот почему, про Криша написано, что гол забил, уточнять надо же!)
Гавроша
Гавроша
   58 / 873
сегодня в 13:39
И половина из этих голов с пенальти.
spartach091
spartach091
   205 / 873
сегодня в 13:01
700 голов это конечно мощно
Barcelona_Rostov
Barcelona_Rostov
сегодня в 11:34
Этот Alex12357 наверно в Бразилии живет....
Agamaga
Agamaga ответил Jeck Denielse
   42 / 873
сегодня в 11:21
Тоже самое делает и поклонники Кристины. Хотя, если смотреть сколько для этого матчей понадобилось, то видно, что скорострельность уступает аргентинцу.
alexfor
alexfor
   444 / 873
сегодня в 11:16
lefte, не все. конечно, всего лишь процентов 80
lefte
lefte ответил Jeck Denielse
   590 / 873
сегодня в 10:47
не, они просто скажут, что все 700 голов в пустые были забиты
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   16 / 873
сегодня в 10:32
Сейчас с калькуляторами придут поклонники Лео....и докажут что Роналду не забил и половину из этих голов....и он ровно на 500 голов уступает их кумиру....)?)
Abris
Abris
   110 / 873
сегодня в 10:19
Феноменально.
NGYRZ
NGYRZ
   61 / 873
сегодня в 09:37
Браво Роналду, лучший игрок современности!
Alex12357
Alex12357 ответил ABir
   343 / 873
сегодня в 09:35
Выдающийся результат, выдающийся игрок!
Выдающегося не наблюдается!!!
Alex12357
Alex12357
   343 / 873
сегодня в 09:35
А кому ?Это вообще шедевр ,до легендарного короля футбола ПЕЛЕ -осталось немного ,3-раза стать ЧМ и забить ещё 600 голов !!!
ABir
ABir
   266 / 873
сегодня в 09:33
Выдающийся результат, выдающийся игрок!
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