Роналду забил 700-й гол в карьере

сегодня, 09:02

Форвард сборной Португалии забил гол в ворота Люксембурга (3:0) в матче отборочного раунда Евро-2020.

Таким образом, этот мяч стал 700-м в карьере португальца. Для этого нападающему потребовалось 973 игры.

Впрочем, по версии Примеры у футболиста 699 результативных ударов. Разногласия связаны с голом, который был забит в игре с «Реал Сосьедадом» (сентябрь 2010 года). Тогда Роналду отличился со штрафного – мяч влетел в ворота рикошетом от Пепе, на которого в итоге и записала гол Примера. Однако «Реал» и издание Marca приписывают этот гол форварду.