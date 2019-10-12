Гол Головина признан моментом дня в матчах отбора Евро-2020

Состоялись очередные матчи отборочного турнира Евро-2020.
Пресс-служба УЕФА выбрала лучший момент игрового дня. Им был признан гол полузащитника сборной России Александра Головина в матче с Шотландией (4:0).
Состоялись очередные матчи отборочного турнира Евро-2020.
Пресс-служба УЕФА выбрала лучший момент игрового дня. Им был признан гол полузащитника сборной России Александра Головина в матче с Шотландией (4:0).
Комбинация красивая получилась!!!
Ждемс продолжения "банкета"!?!
Комбинация красивая получилась!!!
Ждемс продолжения "банкета"!?!
хорошо Играют оба
хорошо Играют оба
Молодцы.....
Молодцы.....