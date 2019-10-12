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Гол Головина признан моментом дня в матчах отбора Евро-2020

сегодня, 08:23
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия4 : 0Логотип футбольный клуб ШотландияШотландияМатч завершен

Состоялись очередные матчи отборочного турнира Евро-2020.

Пресс-служба УЕФА выбрала лучший момент игрового дня. Им был признан гол полузащитника сборной России Александра Головина в матче с Шотландией (4:0)

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Все комментарии
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Владимир_Спартак
   26 / 873
сегодня в 20:24
У Головина комьюбинация была хорошей, там несколько пасов, в тч пяткой и удар. А у Дзюбы попроще. Подача с углового и удар. Хотя положение у Дзюбы было непростое. Т. е УЕФА оценили комбинацию с участним головина и его гол
AMaaa_777
AMaaa_777
   610 / 873
сегодня в 18:19
Неожиданно!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
   69 / 873
сегодня в 18:03
Раз УЕФА признала значит лучший. Это же У Е Ф А. А по мне так дзюбин первый гол. Разные люди, разные мнения. 🤔🤔🤔🤔
koke90
koke90
   808 / 873
сегодня в 17:03
дожили... из договрняка еще берут моменты
Leha-ha50
Leha-ha50
   5 / 873
сегодня в 16:22
Все голы хороши!!! Но УЕФЕ виднее!!!
Комбинация красивая получилась!!!
Ждемс продолжения "банкета"!?!
dok66
dok66
   551 / 873
сегодня в 15:56
Комбинашка на коротке в одном квадратном метре - вполне заслежено признана лучшей
pomor45
pomor45 ответил mamba9090909
   336 / 873
сегодня в 14:17
А мне больше понравился гол Оздоева и балет Баринова, уворачивающегося от мяча.
Мне тоже. Гол Головина довольно-таки неказизст.
Beekeeper
Beekeeper
   751 / 873
сегодня в 13:11
Саня сделал все, что бы сборная выиграла, во всех 4 голах участвовал... :)
Зидан 1972
Зидан 1972
   50 / 873
сегодня в 12:52
Значит не только нам нравиться Сборная наша!
oFANATo
oFANATo
   77 / 873
сегодня в 12:12
И гол и асисты на загляденье
Великолепный
Великолепный
   84 / 873
сегодня в 12:03
Правильный сделали выбор!
mamba9090909
mamba9090909
   427 / 873
сегодня в 11:46
А мне больше понравился гол Оздоева и балет Баринова, уворачивающегося от мяча.
Hypnoz
Hypnoz
   476 / 873
сегодня в 11:34
Худший трансфер 2018 ?!
BCB
BCB ответил номер 12
   509 / 873
сегодня в 11:02
Голы Оздоева и Дзюбы были красивее, но здесь хороша комбинация, которая привела к забитому мячу. Поздравления Сане!
согласен.
номер 12
номер 12
   523 / 873
сегодня в 10:45
Голы Оздоева и Дзюбы были красивее, но здесь хороша комбинация, которая привела к забитому мячу. Поздравления Сане!
RamonCSKA
RamonCSKA
   308 / 873
сегодня в 10:35
Дзюба король шотландии а Головин первый помошник
хорошо Играют оба
vadexus
vadexus
   232 / 873
сегодня в 10:23
Было эффектно за счет Дзюбы.
Сп62
Сп62 ответил cska plus
   82 / 873
сегодня в 10:21
Ты хотел сказать монаковец.
нечитайло
нечитайло
   502 / 873
сегодня в 10:19
Прибавил здорово
25процентный клоун
25процентный клоун
   13 / 873
сегодня в 09:57
Я бы сказал гол сб России, тут ведь комбинация да и рикошет
League1
League1
   119 / 873
сегодня в 09:44
И опять Дзюба был молодец.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   17 / 873
сегодня в 09:35
Неплохо так получилось...
particular
particular
   6 / 873
сегодня в 09:29
Гол прекрасен, как экстаз, после красивой прелюдии..:)))
cska plus
cska plus
   3 / 873
сегодня в 09:18
Очень красиво получилось вообще Саша молодец вот, что значит быть армейцем.
амурец
амурец
   65 / 873
сегодня в 09:12
А по мне лучший гол это Оздоева
Морозовский
Морозовский
   14 / 873
сегодня в 09:09
Хороший гол!
VIPded
VIPded
   46 / 873
сегодня в 08:44
Крассссавчег!!!
Valeron112
Valeron112
   549 / 873
сегодня в 08:40
Всё по делу . Вот так бы завтра .
drug01
drug01
   55 / 873
сегодня в 08:35
Гордимся Саша твоей игрой!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   16 / 873
сегодня в 08:30
Красивая стеночка Александра с Артёмом Сергеевичем и главное завершившаяся голом впечатлила не только нас ,но и пресс-службу УЕФА...
Молодцы.....
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