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Молодежная сборная России разгромила Эстонию в матче отбора на Евро

сегодня, 21:27
Эстония (до 21)Логотип футбольный клуб Эстония (до 21)0 : 5Логотип футбольный клуб Россия (до 21)Россия (до 21)Матч завершен

Сборная России на выезде разгромила Эстонию в матче 4-го тура квалификации Евро-2021 (U21). 

Сборная России набрала 8 очков после четырех туров и занимает второе место в группе. Польша лидирует с 10 очками, у идущей третьей Болгарии 5 баллов.

Эстония (до 21) - Россия (до 21) 0:5 (0:2)
Голы: Чалов 26 (пенальти), Глушенков 35, Глебов 65, Круговой 69, Калугин 75

Россия: Сафонов, Калугин, Дивеев, Круговой, Евгеньев, Глушенков, Ломовицкий (Кучаев 63), Умяров (Глебов 63), Обляков (Голубев 79), Сулейманов (Грулев 74), Чалов (Уткин 74).

Предупреждение: Грулев 87

Напомним, что ранее молодежная сборная России сыграла вничью с Польшей.

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Все комментарии
minai
minai
   206 / 830
сегодня в 23:34
Поздравляю конечно, но Эстония - футбольный карлик. Впрочем - карлик по гороскопу.
Leha-ha50
Leha-ha50
   12 / 830
сегодня в 22:42
Это не считается!!!
Ждем игр с конкурентами!!!
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   269 / 830
сегодня в 22:41
Поздравляю с победой
Footbolista
Footbolista
   3 / 830
сегодня в 22:35
От души)...с победой!...
Сп62
Сп62
   45 / 830
сегодня в 22:33
Обратил внимание, как бьёт пенальти Роналдо в матче с Украиной. Не гадая, куда прыгнет вратарь, бьёт сильно, на уровне человеческого роста, чуть в сторону от центра. Сегодня точно так пробил Чалов и без проблем. Молодец. Наверное тоже смотрел португальца.
Великолепный
Великолепный
   84 / 830
сегодня в 22:17
Молодцы!👏👏👏
ФорвардЪ
ФорвардЪ
   331 / 830
сегодня в 21:56
Отлично!
beefs
beefs
   249 / 830
сегодня в 21:48
нормалек...
Курбaн Бердыев
Курбaн Бердыев
   17 / 830
сегодня в 21:40
Эстонии, Андорре надо запретить играть в футбол. Бьют все, кому не лень)
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   15 / 830
сегодня в 21:34
Если бы эта сборная с игроками основного состава РПЛ не выиграла бы у молодежки Эстонии, можно было бы ее распускать))
BCB
BCB
   278 / 830
сегодня в 21:33
ну наконец-то
EAGinLE
EAGinLE
   30 / 830
сегодня в 21:32
С победой .
Romkurch
Romkurch
   42 / 830
сегодня в 21:31
Неужели сдвинулись с мертвой точки?
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