Молодежная сборная России разгромила Эстонию в матче отбора на Евро

Сборная России на выезде разгромила Эстонию в матче 4-го тура квалификации Евро-2021 (U21).
Сборная России набрала 8 очков после четырех туров и занимает второе место в группе. Польша лидирует с 10 очками, у идущей третьей Болгарии 5 баллов.
Эстония (до 21) - Россия (до 21) 0:5 (0:2)
Голы: Чалов 26 (пенальти), Глушенков 35, Глебов 65, Круговой 69, Калугин 75
Россия: Сафонов, Калугин, Дивеев, Круговой, Евгеньев, Глушенков, Ломовицкий (Кучаев 63), Умяров (Глебов 63), Обляков (Голубев 79), Сулейманов (Грулев 74), Чалов (Уткин 74).
Предупреждение: Грулев 87
Напомним, что ранее молодежная сборная России сыграла вничью с Польшей.
Ждем игр с конкурентами!!!
Ждем игр с конкурентами!!!