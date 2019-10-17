Кимпембе прокомментировал свои выступления за ПСЖ

сегодня, 21:13

Защитник «Пари Сен-Жермен» высказался о своей игре за парижскую команду.

Я знаю, как оценивать свои выступления. Прошлый сезон получился для меня неудачным. Я хочу восстановить репутацию и показать, насколько хорошо могу играть. Мне предстоит много работать. Не собираюсь доказывать что-то кому-то персонально, просто хочу улучшить свою игру.