Кимпембе прокомментировал свои выступления за ПСЖ

Защитник «Пари Сен-Жермен» Преснель Кимпембе высказался о своей игре за парижскую команду.
Я знаю, как оценивать свои выступления. Прошлый сезон получился для меня неудачным. Я хочу восстановить репутацию и показать, насколько хорошо могу играть. Мне предстоит много работать. Не собираюсь доказывать что-то кому-то персонально, просто хочу улучшить свою игру.
Отметим, что недавно появились приятные новости для болельщиков ПСЖ. Партнер Кимпембе по центру обороны парижан Тиаго Силва намерен продлить контракт с клубом.