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Кимпембе прокомментировал свои выступления за ПСЖ

сегодня, 21:13

Защитник «Пари Сен-Жермен» Преснель Кимпембе высказался о своей игре за парижскую команду.

Я знаю, как оценивать свои выступления. Прошлый сезон получился для меня неудачным. Я хочу восстановить репутацию и показать, насколько хорошо могу играть. Мне предстоит много работать. Не собираюсь доказывать что-то кому-то персонально, просто хочу улучшить свою игру.

Отметим, что недавно появились приятные новости для болельщиков ПСЖ. Партнер Кимпембе по центру обороны парижан Тиаго Силва намерен продлить контракт с клубом.

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