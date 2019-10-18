Джанаев гордится, что родился в одной стране с Яшиным

Голкипер «Сочи» и сборной России Сослан Джанаев рассказал, как относится к легендарному экс-вратарю сборной СССР Льву Яшину:
Я горжусь тем, что родился с Яшиным в одной стране. Мы гордимся вами!
Станислав Черчесов и вратарское трио сборной России вспоминают игру и личность великого Льва Ивановича Яшина. В преддверии 90-летия со дня рождения единственного голкипера, получившего «Золотой мяч», мы запускаем цикл публикаций о непревзойденном страже ворот.#ЛевЯшин #Яшин90 pic.twitter.com/cNcdhaVC50— Сборная России (@TeamRussia) October 18, 2019
Ранее другой голкипер российской сборной Андрей Лунёв также заявил, что гордится Львом Яшиным.