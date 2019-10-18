Джанаев гордится, что родился в одной стране с Яшиным

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Голкипер «Сочи» и сборной России рассказал, как относится к легендарному экс-вратарю сборной СССР :

Я горжусь тем, что родился с Яшиным в одной стране. Мы гордимся вами!

Станислав Черчесов и вратарское трио сборной России вспоминают игру и личность великого Льва Ивановича Яшина. В преддверии 90-летия со дня рождения единственного голкипера, получившего «Золотой мяч», мы запускаем цикл публикаций о непревзойденном страже ворот.#ЛевЯшин #Яшин90 pic.twitter.com/cNcdhaVC50 — Сборная России (@TeamRussia) October 18, 2019

Ранее другой голкипер российской сборной Андрей Лунёв также заявил, что гордится Львом Яшиным.