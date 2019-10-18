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Джанаев гордится, что родился в одной стране с Яшиным

сегодня, 18:30

Голкипер «Сочи» и сборной России Сослан Джанаев рассказал, как относится к легендарному экс-вратарю сборной СССР Льву Яшину:

Я горжусь тем, что родился с Яшиным в одной стране. Мы гордимся вами! 

Ранее другой голкипер российской сборной Андрей Лунёв также заявил, что гордится Львом Яшиным.

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   2 / 832
сегодня в 18:33
Он правильно гордится!
25процентный клоун
25процентный клоун
   11 / 832
сегодня в 18:33
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