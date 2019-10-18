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Титов: «Соболев - лентяй по натуре, его надо постоянно прессовать»

сегодня, 18:15

Экс-полузащитник «Спартака» Егор Титов, ранее работавший в тренерском штабе Дмитрия Аленичева в «Енисее», поделился мнением о форварде «Крыльев Советов» Александре Соболеве, который выступал за клуб из Красноярска.

Понимали ли, в какого игрока может раскрыться Соболев? Конечно. Тем более он только раскрывается. Потенциал огромный, но знал, что в «Енисее» с такими данными не задержится, поэтому иногда халтурил.

Соболев чувствовал: конкуренция небольшая, степень доверия высокая. Лентяй по натуре, его надо постоянно раскачивать, мотивировать, прессовать. А габариты шикарные, чуть окрепнет, будет как Дзюба. Любит забивать дома, поддержка болельщиков для него важна. Оставалось подстёгивать, чтобы не расслаблялся. Дорос до сборной, молодец.

Гонор? А как же? Барнаульский, они такие. Частенько вся команда летела куда-нибудь эконом-классом, а Соболев бизнесом. Делал апгрейд через бонусную программу.

 Ранее Титов поделился мнением о игре форварда «Зенита» Артема Дзюбы.

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Все комментарии
azures
azures
   31 / 832
сегодня в 18:43
Такие спартаку нужны для 12-го места.
cska plus
cska plus
   2 / 832
сегодня в 18:36
Известный брамантанщик всё знает.
25процентный клоун
25процентный клоун
   11 / 832
сегодня в 18:36
    волгодон 2
    волгодон 2
       35 / 832
    сегодня в 18:23
    Знает о чем говорит. Без бромантана и Егор ленив бы был)
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