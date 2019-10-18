Гильерме: «Яшин - лучший вратарь в истории»

Вратарь «Локомотива» и сборной России Гильерме поделился своим мнением о легендарном вратаре сборной СССР Льве Яшине:
Яшин — вратарь, которого знает весь мир, и в Бразилии — тоже. В Бразилии есть лучший форвард в истории футбола, а в России есть вратарь. Лев Иванович, вы — легенда!
Станислав Черчесов и вратарское трио сборной России вспоминают игру и личность великого Льва Ивановича Яшина. В преддверии 90-летия со дня рождения единственного голкипера, получившего «Золотой мяч», мы запускаем цикл публикаций о непревзойденном страже ворот.#ЛевЯшин #Яшин90 pic.twitter.com/cNcdhaVC50— Сборная России (@TeamRussia) October 18, 2019
Напомним, что ранее France Football назвал Льва Яшина лучшим вратарем в истории футбола.