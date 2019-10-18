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Гильерме: «Яшин - лучший вратарь в истории»

сегодня, 18:01

Вратарь «Локомотива» и сборной России Гильерме поделился своим мнением о легендарном вратаре сборной СССР Льве Яшине:

Яшин — вратарь, которого знает весь мир, и в Бразилии — тоже. В Бразилии есть лучший форвард в истории футбола, а в России есть вратарь. Лев Иванович, вы — легенда!

Напомним, что ранее France Football назвал Льва Яшина лучшим вратарем в истории футбола.

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Все комментарии
Colchoneros
Colchoneros
   113 / 832
сегодня в 18:23
Нет сомнений!
cska plus
cska plus
   2 / 832
сегодня в 18:05
Молодцы! Благородное дело особенно в память великому спортсмену!
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