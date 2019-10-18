Гильерме: «Яшин - лучший вратарь в истории»

Вратарь «Локомотива» и сборной России поделился своим мнением о легендарном вратаре сборной СССР :

Яшин — вратарь, которого знает весь мир, и в Бразилии — тоже. В Бразилии есть лучший форвард в истории футбола, а в России есть вратарь. Лев Иванович, вы — легенда!