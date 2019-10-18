Титов: «Дзюба сделал правильный шаг, перейдя из „Спартака“ в „Зенит“»

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Экс-капитан «Спартака» заявил, что нападающий сборной России принял верное решение, перейдя в 2015 году из московской команды в «Зенит».

Прогресс Дзюбы в последние годы? Артем сделал правильный шаг — перешел в «Зенит». Была истерия, но он справился. Сейчас его время, Дзюба приносит пользу и наслаждается этим, прямо чувствуется. У каждой эпохи свои герои — сегодня это Артем.

Стоит отметить, что согласно недавним слухам Дзюба может перейти в миланский «Интер».