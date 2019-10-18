Экс-капитан «Спартака» Егор Титов заявил, что нападающий сборной России Артем Дзюба принял верное решение, перейдя в 2015 году из московской команды в «Зенит».
Прогресс Дзюбы в последние годы? Артем сделал правильный шаг — перешел в «Зенит». Была истерия, но он справился.
Сейчас его время, Дзюба приносит пользу и наслаждается этим, прямо чувствуется. У каждой эпохи свои герои — сегодня это Артем.
Стоит отметить, что согласно недавним слухам Дзюба может перейти в миланский «Интер».
Федун: "Когда занимаешься «Спартаком» уже 20 лет, надежд нет"
Титов: «Дзюба сделал правильный шаг, перейдя из „Спартака“ в „Зенит“»
Федун: "Когда занимаешься «Спартаком» уже 20 лет, надежд нет"
Титов: «Дзюба сделал правильный шаг, перейдя из „Спартака“ в „Зенит“»
Другой вопрос, что будучи воспитанником Спартака нельзя уходить в стан принципиальных соперников. Это плевок в своё спартаковское прошлое. В историю клуба, который воспитывал тебя с пяти лет. Так что считаю тут обе стороны неправы. А смешнее всего, что лучший игрок Зенита - воспитанник Спартака. Ведь своих у Зенита просто нет.
Другой вопрос, что будучи воспитанником Спартака нельзя уходить в стан принципиальных соперников. Это плевок в своё спартаковское прошлое. В историю клуба, который воспитывал тебя с пяти лет. Так что считаю тут обе стороны неправы. А смешнее всего, что лучший игрок Зенита - воспитанник Спартака. Ведь своих у Зенита просто нет.