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Титов: «Дзюба сделал правильный шаг, перейдя из „Спартака“ в „Зенит“»

сегодня, 17:11

Экс-капитан «Спартака» Егор Титов заявил, что нападающий сборной России Артем Дзюба принял верное решение, перейдя в 2015 году из московской команды в «Зенит».

Прогресс Дзюбы в последние годы? Артем сделал правильный шаг — перешел в «Зенит». Была истерия, но он справился.

Сейчас его время, Дзюба приносит пользу и наслаждается этим, прямо чувствуется. У каждой эпохи свои герои — сегодня это Артем.

Стоит отметить, что согласно недавним слухам Дзюба может перейти в миланский «Интер».

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Все комментарии
Romkurch
Romkurch ответил d_fincher
   32 / 833
сегодня в 17:44
Дзюба ушел не из-за денег. Я помню ту ситуацию - Федун очень плохо к нему относился, поносил его последними словами. И Артема редко ставили в состав, он почему-то играл под нападающим, тогда еще явно не умея это делать. Другой вопрос, что будучи воспитанником Спартака нельзя уходить в стан принципиальных соперников. Это плевок в своё спартаковское прошлое. В историю клуба, который воспитывал тебя с пяти лет. Так что считаю тут обе стороны неправы. А смешнее всего, что лучший игрок Зенита - воспитанник Спартака. Ведь своих у Зенита просто нет.
Смешно говоришь, ваши воспитанники титов, юран, алейничев, ледяхов, тихонов ищут работу и их гонят везде вон. А Дзюбу научили играть в футбол именно в Зените.
Zenit_84
Zenit_84
   122 / 833
сегодня в 17:43
Дзюба вырос как игрок в "Зените"
azures
azures
   34 / 833
сегодня в 17:40
Нужно всем игрокам спартака постажироваться в Зените, возможно, исчезнет одержимость и появится футбол.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   8 / 833
сегодня в 17:38
Действие любого гипноза когда нибудь проходит...

Федун: "Когда занимаешься «Спартаком» уже 20 лет, надежд нет"

Титов: «Дзюба сделал правильный шаг, перейдя из „Спартака“ в „Зенит“»
cska plus
cska plus ответил d_fincher
   2 / 833
сегодня в 17:29
Дзюба ушел не из-за денег. Я помню ту ситуацию - Федун очень плохо к нему относился, поносил его последними словами. И Артема редко ставили в состав, он почему-то играл под нападающим, тогда еще явно не умея это делать. Другой вопрос, что будучи воспитанником Спартака нельзя уходить в стан принципиальных соперников. Это плевок в своё спартаковское прошлое. В историю клуба, который воспитывал тебя с пяти лет. Так что считаю тут обе стороны неправы. А смешнее всего, что лучший игрок Зенита - воспитанник Спартака. Ведь своих у Зенита просто нет.
От того, что спартак ненавидят все, любой клуб для тарасовки является принципиальным даже КАМАЗ.
cska plus
cska plus
   2 / 833
сегодня в 17:26
О правильном поступке Дзюбы говорит страна уже два года а до брамантаного самогонщика титова только сейчас дошло.
d_fincher
d_fincher
   31 / 833
сегодня в 17:24
Дзюба ушел не из-за денег. Я помню ту ситуацию - Федун очень плохо к нему относился, поносил его последними словами. И Артема редко ставили в состав, он почему-то играл под нападающим, тогда еще явно не умея это делать.

Другой вопрос, что будучи воспитанником Спартака нельзя уходить в стан принципиальных соперников. Это плевок в своё спартаковское прошлое. В историю клуба, который воспитывал тебя с пяти лет. Так что считаю тут обе стороны неправы. А смешнее всего, что лучший игрок Зенита - воспитанник Спартака. Ведь своих у Зенита просто нет.
cska plus
cska plus
   2 / 833
сегодня в 17:23
У Дзюбы в спартаке также как у любого другого будущего нет и не могло быть.
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
   27 / 833
сегодня в 17:20
Артём в Зените стал лидером среди российских игроков.
Литейный 4
Литейный 4
   16 / 833
сегодня в 17:18
И без бромонтана всем понятно, что Дзюбу отучили от спартаковских стеночек и забеганий. Научили заново играть и сразу стал человеком. Гыгыгы
AmIIIeR89
AmIIIeR89
   237 / 833
сегодня в 17:18
Все шаги из и от Спартака являются правильными
Footbolista
Footbolista
   5 / 833
сегодня в 17:14
Какой там шаг...его тупо продали бомжам как дрова...
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