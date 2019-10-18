Мостовой считает, что Тедеско устроит показуху в дебютном матче с «Рубином»

Экс-полузащитник «Спартака» Александр Мостовой порассуждал о предстоящем матче 13-го тура чемпионата России между красно-белыми и «Рубином». Этот матч станет дебютным для нового главного тренера «Спартака» .

Будет нервозная игра. После назначения Доменико Тедеско прошло очень мало времени, так что за такой короткий срок невозможно что-то кардинально изменить. Результат игры не будет иметь никакого значения. Тедеско будет стараться привлечь к себе внимание. Будет бегать, прыгать – показуха, одним словом. Если результат будет приемлемым, то многое возьмёт на себя. Допустим, «Спартак» проиграет, но Тедеско же не уволят. Неожиданностью не станут любые перестановки в составе красно-белых. Само назначение Тедеско для меня уже стало неожиданным.

Казанцы, всё-таки, не тот соперник, по игре с которым стоит делать выводы о своей собственной игре. Напряжения вокруг команды стало меньше. «Рубин» хороший соперник, чтобы проявить себя.

Что касается капитана команды, то в отсутствие Романа Зобнина и Георгия Джикии капитаном будет Андрей Ещенко – самый старший и опытный игрок. Надеюсь, что родные трибуны помогут спартаковцам вести игру первым номером.