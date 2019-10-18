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Мостовой считает, что Тедеско устроит показуху в дебютном матче с «Рубином»

сегодня, 16:49
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинЗавтра в 16:30 Не начался

Экс-полузащитник «Спартака» Александр Мостовой порассуждал о предстоящем матче 13-го тура чемпионата России между красно-белыми и «Рубином». Этот матч станет дебютным для нового главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско.

Будет нервозная игра. После назначения Доменико Тедеско прошло очень мало времени, так что за такой короткий срок невозможно что-то кардинально изменить. Результат игры не будет иметь никакого значения. Тедеско будет стараться привлечь к себе внимание. Будет бегать, прыгать – показуха, одним словом. Если результат будет приемлемым, то многое возьмёт на себя. Допустим, «Спартак» проиграет, но Тедеско же не уволят. Неожиданностью не станут любые перестановки в составе красно-белых. Само назначение Тедеско для меня уже стало неожиданным. 

Казанцы, всё-таки, не тот соперник, по игре с которым стоит делать выводы о своей собственной игре. Напряжения вокруг команды стало меньше. «Рубин» хороший соперник, чтобы проявить себя. 

Что касается капитана команды, то в отсутствие Романа Зобнина и Георгия Джикии капитаном будет Андрей Ещенко – самый старший и опытный игрок. Надеюсь, что родные трибуны помогут спартаковцам вести игру первым номером.

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Все комментарии
Tostao
Tostao
   43 / 834
сегодня в 23:28
Как ветераны взбаламутились! ))
Ну дайте время. а потом набрасывайтесь.
Т34
Т34
   20 / 834
сегодня в 23:04
Мостовой начинает тупеть. Хотя он мудростью и не отличался. За него все ноги решали.
holms918
holms918
   732 / 834
сегодня в 21:25
Время покажет.
pomor45
pomor45
   89 / 834
сегодня в 21:18
Само назначение Тедеско для меня уже стало неожиданным.
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Как всё было бы замечательно, если бы дело заключалось в эмоции Мостового. Достаточно было бы просто плюнуть на них.
mars6791
mars6791 ответил karnager
   806 / 834
сегодня в 21:15
Нет конечно, за что?
Заполярный
Заполярный
   275 / 834
сегодня в 20:56
МОСТОВОЙ УСПОКОЙСЯ УЖЕ. ПОЖЕЛАЙ ЛУЧШЕ ЧТО НИБУДЬ ХОРОШЕГО КОМАНДЕ.
Ravshan.878
Ravshan.878
   14 / 834
сегодня в 20:46
Мостовой настоящий gentlemen!!!Завидовает на сто пудов. Мужичок.
BESTjuventus10
BESTjuventus10
   173 / 834
сегодня в 20:44
мостовой превратился в тупого хейтерка. )
karnager
karnager
   206 / 834
сегодня в 20:31
А если Рубин 7-0 выиграет у Спартака, уволят?
war4ar
war4ar
   781 / 834
сегодня в 20:25
Можно понять и обиду , и переживания Мостового за спартак . Но за чем так хейтить этого несчастного немца , он ещё даже ни 1 матча с командой не провёл. Да и потом , при чем он тут вообще , человека позвали работать - он согласился , тем более иностранец , котором вообще не принципиальны ни Спартак , ни Зенит , ни ЦСКА . Вместо того что б поддержать и прибодрить , они уже заранее хоронят. Обижаются пусть тогда на федуна и ему притении высказывает, я вот сильно сомневаюсь , что тот же аленичев, Евсеев , Парфёнов лучше этого тедеско
NEADEKVAT
NEADEKVAT ответил ошалевший
   612 / 834
сегодня в 20:12
кем? тренером он не был и не будет нигде
Смешно даже это представить. Сферический спортсмен с ранней жизненной реализацией.
ошалевший
ошалевший ответил viv
   494 / 834
сегодня в 19:29
Лудогорец не играет в ЛЧ....а у меня на аве результат матчей ЛЧ....
кто севилью 5-1,а кто то лудогорцу 1-5 чувствуешь расстояние?
ошалевший
ошалевший ответил Объективное мнение
   494 / 834
сегодня в 19:27
Мостовой очень в спартак хочет. Достал ныть постоянно
кем? тренером он не был и не будет нигде
viv
viv ответил swed
   64 / 834
сегодня в 19:27
Лудогорец не играет в ЛЧ....а у меня на аве результат матчей ЛЧ....
RomzesRZN
RomzesRZN
   552 / 834
сегодня в 19:14
По ходу Сашу кто-то разыграл, что его назначат главным в Спартак, а когда назначили немца, царь обломался, вот и брызжет слюной на каждом углу)) нет уж не надо нам безопытных ветеранов. Бездарных Аленичева и Черчесова хватило.
Гавроша
Гавроша
   36 / 834
сегодня в 19:06
Показуху устроит лапочкин, и не важно сколько игроков нет у спартака - с ним они вообще не нужны.
Leha-ha50
Leha-ha50
   19 / 834
сегодня в 19:02
Егор Титов: «Назначение Тедеско – плевок в российский тренерский корпус. Какие у него преимущества перед Тихоновым, Гунько?»
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Какие, какие, а вот такие : он Цорна знает!!!
Союзник противников
Союзник противников
   95 / 834
сегодня в 18:59
Бред какой-то несёт...Сколько же завистников среди "бывших"-это просто кошмар.
anfield1984
anfield1984 ответил Так Себе Аналитик
   774 / 834
сегодня в 18:57
Сорри, хотел лайк поставить, а ткнул в жалобу(
Zenit_84
Zenit_84
   113 / 834
сегодня в 18:52
У Букмекеров Спартак фаворит
МапС
МапС
   157 / 834
сегодня в 18:50
Надеюсь, что завтрашний матч станет разминочным для Спартака. Следующие матчи с Локо в чемпе и Ростовым в Кубке будут более показательны.
STVA 1
STVA 1
   50 / 834
сегодня в 18:47
Саня что то совсем уж избубнился! Эх классный был игрок , а вот как человек по ходу не очень !
ЮЗИК
ЮЗИК
   145 / 834
сегодня в 18:46
Лишь бы это приносило пользу
Шуnя771
Шуnя771
   67 / 834
сегодня в 18:45
Где Тодеско и где Мостовой!?)

Уже для М. и фонарей последнего вагона не видно...
swed
swed ответил viv
   217 / 834
сегодня в 18:44
Что за клоуна подписал спартак-середняк?
не было желания обновить аву и добавить туда матч с Лудогорцем ?
steelhead
steelhead ответил спартак 1987
   111 / 834
сегодня в 18:36
завтра в 16.30 дебют Тедеско главным тренером Спартака против казанского рубина, сразу после этой игры начнётся матч зенит - ростов в питере...Тина тв показывает по федеральному каналу оренбург - крылья советов! понимаю про платные подписки и прочий бред, но один из субботних матчей должен был быть показан по матч тв, Канделаки пора гнать с телевиденья, этот спортивный канал она скоро развалит полностью😩
Месячная подписка на МП стоит 300 руб. Если тебе интересен футбол - деньги подЪемные. Если не можешь себе позволить 300 руб - не проблема найти пиратский стрим, да, там качество похуже. Но не надо строить из себя жертву канделачки, это зашкварно, как минимум.
blitz
blitz ответил Ген Геныч
   164 / 834
сегодня в 18:36
А что ЛЕ уже у нас закончилась как у мясных? О какой тут яме глаголишь сам то понял?
ermak6848
ermak6848
   119 / 834
сегодня в 18:35
Шура - знает о чём говорит...
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Serg_Diamond
   11 / 834
сегодня в 18:30
Обычно такие гадости пишут когда своя команда уже три очка взяла)))
25процентный клоун
25процентный клоун ответил SHMEL
   11 / 834
сегодня в 18:28
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