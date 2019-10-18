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Галицкий: «Скоро школа „Краснодара“ сможет существовать без меня»

сегодня, 16:33

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий рассказал о будущем футбольной школы клуба.

Что касается футбольного клуба, наверное, больше мы фокусируемся на школе. Как предприниматели мы больше можем помогать только финансово всему этому развитию. Сейчас мы пробуем делать несколько вещей, которые освободили бы школу от меня. Мы формируем эндаумент (метод, благодаря которому социально значимая организация может получить дополнительное финансирование, — прим.). Все, что происходит там, должно иметь возможность развиваться. В течение трех лет мы сформируем эндаумент в школе, чтобы это все могло существовать без меня, потому что в это вовлечено большое количество — около 12 000 — мальчишек. Они постоянно в школе, из них 300 — в академии. Это должно иметь фундамент независимо от того, что в моей жизни происходит.

Мы формируем финансовую базу, и через три года школа сможет существовать без какого-либо моего участия.

Мне нравится то, чем мы сейчас занимаемся, — молодыми ребятами, которые будут расти, которые будут дальше становиться спортсменами. Мы инвестируем много в школу, в какие-то современные возможности, чтобы дети росли не только спортсменами, но и хорошо образованными людьми.

Недавно старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев похвалил Сергея Галицкого.

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Все комментарии
valt134
valt134
   163 / 833
сегодня в 17:36
Немного в России толковых и думающих олигархов, которые, к тому же, являются бескорыстными меценатами. Удачи Краснодару и Сергею Николаевичу!
ARMENIAN
ARMENIAN
   336 / 833
сегодня в 17:25
Удачи Краснодару и лично Сергею Николаевичу!
Absinthe3
Absinthe3
   55 / 833
сегодня в 17:21
Если бы все наши миллиардеры вкладывали в футбол здесь, а не в Англии, Франции и иже с ними, мы сейчас 100% были в Топ-5, если не в Топ-3
ATG
ATG
сегодня в 17:12
Уважаемый человек ! Большой поклон этому мужику! Это тебе не Челси в Англии покупать
VIPded
VIPded
   43 / 833
сегодня в 16:43
Решил на бюджет спихнуть своё детище?...
Lazurny
Lazurny
   35 / 833
сегодня в 16:39
Школа есть, а футболистов за границей каждый год покупают.
cska plus
cska plus
   2 / 833
сегодня в 16:38
Галицкий находка Краснодара и края!
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