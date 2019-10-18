Лунёв: «Яшина признали во всем мире»

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Голкипер «Зенита» и сборной России рассказал о своем отношении к бывшему вратарю московского «Динамо» и сборной СССР :

Как им можно не гордиться!? Его признали во всем мире, и это — серьезный повод для гордости. Лев Иванович, мы вас помним!

Станислав Черчесов и вратарское трио сборной России вспоминают игру и личность великого Льва Ивановича Яшина. В преддверии 90-летия со дня рождения единственного голкипера, получившего «Золотой мяч», мы запускаем цикл публикаций о непревзойденном страже ворот.#ЛевЯшин #Яшин90 pic.twitter.com/cNcdhaVC50 — Сборная России (@TeamRussia) October 18, 2019

Ранее заслуги Льва Яшина отметил другой вратарь сборной России Гильерме.