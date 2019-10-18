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Лунёв: «Яшина признали во всем мире»

сегодня, 18:21

Голкипер «Зенита» и сборной России Андрей Лунёв рассказал о своем отношении к бывшему вратарю московского «Динамо» и сборной СССР Льву Яшину:

Как им можно не гордиться!? Его признали во всем мире, и это — серьезный повод для гордости. Лев Иванович, мы вас помним!

Ранее заслуги Льва Яшина отметил другой вратарь сборной России Гильерме.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
   69 / 832
сегодня в 19:01
Жаль Лунёв не видел Яшина в деле , было бы чему поучится. Особенно в выборе позиции, мяч каким-то чудом попадал после удара Льву Иванычу прямо в руки.
Colchoneros
Colchoneros
   113 / 832
сегодня в 18:26
Тебя никто и не вспомнит!
drug01
drug01
   88 / 832
сегодня в 18:24
Яшин наша гордость!
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