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Гюндоган: «Стерлинг сделал большой шаг вперёд»

сегодня, 13:44

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган поделился мнением о своем товарище по команде Рахиме Стерлинге.

Рахим определённо входит в топ-5 атакующих игроков в мире. Сейчас всё упирается лишь в стабильность, но за последние 12–18 месяцев он её продемонстрировал. Если сможет продолжить в том же духе, то станет лучшим.

Стерлинг сделал большой шаг вперёд. Речь не только о тренировках, на которых он всегда усердно работает. Во время матчей он демонстрирует свой менталитет.

Рахим очень важен для нас. Любой команде нужен тот, кто способен перевернуть ход встречи. Хотим помочь ему продолжать в том же духе, чтобы он забивал и забивал.

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cska plus
cska plus
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сегодня в 14:28
Рахим не первый год играет и всегда был в хорошей форме.
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