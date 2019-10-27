Месси: «Мечтаю играть в „Олд Бойз“, но моему сыну не нравится в Аргентине»

сегодня, 11:51

Аргентинский нападающий «Барселоны» , начинавший юношескую карьеру в «Ньюэллс Олд Бойз», рассказал, что хотел бы вернуться и играть на родине, но его сыну это вряд ли понравится.

Я мечтаю играть за «Олд Бойз», но неизвестно, что произойдет в будущем. Когда я говорю своему сыну Тиаго, что мы куда-то едем, он всегда против. Ему ничего не нравится в Аргентине. Когда мы туда едем, он сразу хочет назад в Барселону к своим друзьям. Семья — приоритетнее в моей жизни.

Ранее Лионель уже касался этой темы, заявив что, возможно, перейдет в клуб из Росарио в 2020 году.