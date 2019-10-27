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Шильденфельд: «Уровень сборной России растет»

сегодня, 13:06

Бывший футболист московского «Динамо» Гордон Шильденфельд прокомментировал прогресс сборной России по футболу.

Я все-таки следил за российским футболом и знал, насколько талантливые у вас ребята. Конечно, надеялся, что вы проиграете [сборной Хорватии], но все равно. У России отличная команда. Последний матч на Кипре — лишнее подтверждение. Уровень вашей команды все время растет. Видно, что внутри отличная атмосфера, мастерство группы атаки тоже не вызывает вопросов. Кто больше всех нравится? Дзюба. Вообще, все хороши. Кокорин — мой номер один, но он сейчас не играет.

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