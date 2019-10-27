Бывший футболист московского «Динамо» рассказал, как отреагировал на нереализованный пенальти в ворота сборной Хорватии на ЧМ -2018.

Ха! Ну, я хорошо его знал. Был счастлив, что Хорватия выиграла, но мне было жаль Россию.

Помню Смолова еще молодым — у него была хорошая техника. Думаю, он до сих пор на уровне, но играет немного по-другому. Это естественно, когда футбол перестает быть только развлечением.

У нас тогда была хорошая команда, но не хватало организации. Так бывает: когда ты меняешь состав, это всегда немного шок. Вот и тогда денег было потрачено много, а результата не было.