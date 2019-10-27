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Шильденфельд: «Помню Смолова еще молодым — у него была хорошая техника»

сегодня, 12:24

Бывший футболист московского «Динамо» Гордон Шильденфельд рассказал, как отреагировал на нереализованный пенальти Федора Смолова в ворота сборной Хорватии на ЧМ-2018.

Ха! Ну, я хорошо его знал. Был счастлив, что Хорватия выиграла, но мне было жаль Россию.

Помню Смолова еще молодым — у него была хорошая техника. Думаю, он до сих пор на уровне, но играет немного по-другому. Это естественно, когда футбол перестает быть только развлечением.

У нас тогда была хорошая команда, но не хватало организации. Так бывает: когда ты меняешь состав, это всегда немного шок. Вот и тогда денег было потрачено много, а результата не было.

Ранее Шильденфельд поделился мнением о бывшем партнёре по команде Александре Кокорине

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Lazurny
Lazurny
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сегодня в 13:03
Он технику пропил и прогулял.
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