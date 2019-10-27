Бывший футболист московского «Динамо» Гордон Шильденфельд рассказал, как отреагировал на нереализованный пенальти Федора Смолова в ворота сборной Хорватии на ЧМ-2018.
Ха! Ну, я хорошо его знал. Был счастлив, что Хорватия выиграла, но мне было жаль Россию.
Помню Смолова еще молодым — у него была хорошая техника. Думаю, он до сих пор на уровне, но играет немного по-другому. Это естественно, когда футбол перестает быть только развлечением.
У нас тогда была хорошая команда, но не хватало организации. Так бывает: когда ты меняешь состав, это всегда немного шок. Вот и тогда денег было потрачено много, а результата не было.
Ранее Шильденфельд поделился мнением о бывшем партнёре по команде Александре Кокорине.