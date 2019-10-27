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Бонуччи: «Все мы поддерживаем де Лигта»

сегодня, 14:27
ЛеччеЛоготип футбольный клуб Лечче1 : 1Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи прокомментировал игру рукой товарища по команде Матийса де Лигта, из-за которой в ворота туринской команды был назначен пенальти. Вчера «Ювентус» сыграл вничью с «Лечче» в матче 9-го тура чемпионата Италии.

Случился такой момент, к сожалению, подобные ситуации могут происходить, инстинкты заставляют вас делать определенные движения, которые могут привести к таким решениям судьи. Матийс должен оставаться спокойным, потому что все сталкиваются с ошибками. Он обладает огромным талантом, все мы поддерживаем его. 

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Все комментарии
djaich
djaich ответил поглотитель недоразумений
   316 / 840
сегодня в 15:09
не бомбит барселона рада что отправила вам это недоразумение сколько он там уже напривозил)))) но вы верите что он станет лучше)))) ваше дело посмотрим только будет ли так)))
В 20 лет, понятное дело, будет привозить, но более опытный Ругани, к примеру, уже железобетонно, без шансов, сидит на скамейке, что говорит о потенциале Де Лигта.
поглотитель недоразумений
поглотитель недоразумений ответил juvenale
   76 / 840
сегодня в 14:48
Де Лихт послал уефалону а у к до сих пор бомбит)))
не бомбит барселона рада что отправила вам это недоразумение сколько он там уже напривозил)))) но вы верите что он станет лучше)))) ваше дело посмотрим только будет ли так)))
juvenale
juvenale ответил поглотитель недоразумений
   17 / 840
сегодня в 14:37
де лигт куплен был барселоной его и отдали в кабинет чтобы привозил ближайший год два там с такими темпами кабинету скоро чемоданы перестанут помогать короче казачок засланный делает свою работу))) благо есть у него агентик который и бабла заработал и сразу двум клубам помог)))
Де Лихт послал уефалону а у к до сих пор бомбит)))
поглотитель недоразумений
поглотитель недоразумений
   76 / 840
сегодня в 14:33
де лигт куплен был барселоной его и отдали в кабинет чтобы привозил ближайший год два там с такими темпами кабинету скоро чемоданы перестанут помогать короче казачок засланный делает свою работу))) благо есть у него агентик который и бабла заработал и сразу двум клубам помог)))
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