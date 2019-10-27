Бонуччи: «Все мы поддерживаем де Лигта»

Защитник «Ювентуса» прокомментировал игру рукой товарища по команде , из-за которой в ворота туринской команды был назначен пенальти. Вчера «Ювентус» сыграл вничью с «Лечче» в матче 9-го тура чемпионата Италии.

Случился такой момент, к сожалению, подобные ситуации могут происходить, инстинкты заставляют вас делать определенные движения, которые могут привести к таким решениям судьи. Матийс должен оставаться спокойным, потому что все сталкиваются с ошибками. Он обладает огромным талантом, все мы поддерживаем его.