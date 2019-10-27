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Конте заявил, что зимой «Интер» может подписать новичков

сегодня, 14:03

Главный тренер «Интера» Антонио Конте прокомментировал возможное усиление состава во время зимнего трансферного окна. 

Я немного волнуюсь, потому что мы продолжаем использовать одних и тех же игроков, а это увеличивает вероятность травм. Это правильно, что мы с клубом оцениваем новые возможности, чтобы улучшить состав. Серия А и Лига чемпионов - это турниры, которые отнимают у вас много сил. Мы не можем себе позволить безвольное участие в этих соревнованиях.

Ранее ходили разговоры, что нападающий «Зенита» Артем Дзюба может перейти в «Интер».  

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Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   266 / 840
сегодня в 14:41
Почти все клубы могут
juvenale
juvenale
   17 / 840
сегодня в 14:36
антошка все деньги кабинета ушли на покупку судей и ВАР
cska plus
cska plus
   12 / 840
сегодня в 14:24
Конте в силах возродить Интер.
Ekkimukk
Ekkimukk ответил Don trambon
   803 / 840
сегодня в 14:21
Ранее ходили разговоры, что нападающий «Интера» Артем Дзюба может перейти в «Интер».
Исправили.
Don trambon
Don trambon
   141 / 840
сегодня в 14:06
Ранее ходили разговоры, что нападающий «Интера» Артем Дзюба может перейти в «Интер».
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