Конте заявил, что зимой «Интер» может подписать новичков

Главный тренер «Интера» прокомментировал возможное усиление состава во время зимнего трансферного окна.

Я немного волнуюсь, потому что мы продолжаем использовать одних и тех же игроков, а это увеличивает вероятность травм. Это правильно, что мы с клубом оцениваем новые возможности, чтобы улучшить состав. Серия А и Лига чемпионов - это турниры, которые отнимают у вас много сил. Мы не можем себе позволить безвольное участие в этих соревнованиях.