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Бербатов: «Марсьялю нужно просто забить гол»

сегодня, 14:45

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов прокомментировал игровую форму форварда манкунианцев Антони Марсьяля

Марсьялю нужно просто забить гол, который придаст ему еще больше уверенности, что очень важно для нападающего. Но, как и для любого другого игрока, сейчас важнее всего оставаться в форме, знать, когда нужно усилить нагрузку, а когда снизить. Потому что, когда у вас так много игр, вам нужно знать, где и как можно сэкономить энергию. Последнее, что ему и клубу нужно, - это получить еще одну травму. 

Недавно Бербатов высказался относительно положения МЮ в турнирной таблице чемпионата Англии.

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