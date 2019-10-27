Бербатов: «Марсьялю нужно просто забить гол»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» прокомментировал игровую форму форварда манкунианцев .

Марсьялю нужно просто забить гол, который придаст ему еще больше уверенности, что очень важно для нападающего. Но, как и для любого другого игрока, сейчас важнее всего оставаться в форме, знать, когда нужно усилить нагрузку, а когда снизить. Потому что, когда у вас так много игр, вам нужно знать, где и как можно сэкономить энергию. Последнее, что ему и клубу нужно, - это получить еще одну травму.